Estas son las empresas adjudicadas para los trabajos de dragado del río Paraguay

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigida por Claudia Centurión, adjudicó los trabajos de dragado de mantenimiento del río Paraguay en el tramo comprendido entre la confluencia con el Paraná y la desembocadura del río Apa.

La Resolución Nº 2099/25, firmada por la ministra Centurión, organiza la intervención en tres lotes que cubren de manera continua todo el corredor fluvial: el Lote 1, desde la confluencia con el río Paraná, hasta el km 387; el Lote 2, desde el km 387 hasta el km 690; y el Lote 3, desde el km 690 hasta la desembocadura del río Apa.

El Lote 1 fue adjudicado a Ingeniería de Topografía Caminos S.A. (TYC), representado por Francisco Griñó, e incluye dragado por metro cúbico, suministro de boyas y balizas, además de servicios especializados. En este tramo, el monto destinado al dragado va de G. 74.753 millones a G. 149.506 millones, mientras que la provisión de boyas y balizas se estima entre G. 17.487 millones y G. 23.010 millones. Los servicios especializados suman G. 342 millones como monto fijo.

Los demás lotes

El Lote 2 quedó a cargo de Terminal Occidental S.A., representado por Emanuelle Maedy Hoeckle Alfaro y contempla actividades similares en la sección siguiente del río. En este caso, el dragado tiene un rango de inversión entre G. 73.290 millones y G. 146.580 millones, mientras que el suministro de boyas y balizas oscila entre G. 17.425 millones y G. 22.927 millones. Los servicios especializados mantienen un valor fijo de G. 335 millones.

El Lote 3 fue adjudicado a Artes y Estructuras S.A., representado por Juan Carlos Rodas Dure, responsable de intervenir la última sección, hasta la desembocadura del río Apa. Para este tramo, el dragado requiere entre G. 72.235 millones y G. 144.470 millones, y el balizamiento entre G. 16.835 millones y G. 22.151 millones, mientras que los servicios especializados ascienden a G. 333 millones, tanto en su mínimo como en su máximo.

Importancia estratégica

De acuerdo con los datos de Obras Públicas, todos estos trabajos son fundamentales para mantener operativo el cauce del río Paraguay, por donde circula la mayor parte del comercio internacional del país. Asegurar un canal navegable con profundidad y señalización adecuadas reduce los costos logísticos, mejora los tiempos de transporte y aporta previsibilidad a exportadores, importadores y operadores fluviales. Asimismo, la intervención genera beneficios directos para los puertos públicos y privados, a la cadena logística y miles de trabajadores que dependen del transporte fluvial.