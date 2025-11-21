MEF inicia hoy cronograma de pagos de noviembre con veteranos y adultos mayores

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), del Viceministerio de Administración Financiera (VAF), arrancó en la fecha con el cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales correspondiente al mes de noviembre de 2025.
Los desembolsos se iniciaron con los beneficiarios del Programa Adultos Mayores, veteranos y pensionados, según el calendario establecido oficialmente por la cartera económica.
El cronograma de pagos publicado por el MEF establece las siguientes fechas para los diferentes sectores del Estado:
- Lunes 24 de noviembre: Cobro para los jubilados de la Caja Fiscal.
- Martes 25 de noviembre: Acreditación de salarios a funcionarios administrativos y al personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
- Miércoles 26 de noviembre: Pago a miembros de las Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones.
- Jueves 27 de noviembre: Desembolsos para el Ministerio de Educación y Universidades Nacionales.
- Viernes 28 de noviembre: Pago de Servicios Personales pendientes.
El Ministerio de Economía y Finanzas destacó que todos los desembolsos estarán sujetos a la presentación oportuna y correcta de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y detalló que esto garantiza el cumplimiento con los procedimientos administrativos y la transparencia en el manejo de fondos públicos.
El cronograma divulgado por el MEF responde a la necesidad de mantener informada a la ciudadanía y a los trabajadores del sector público sobre las fechas establecidas para la percepción de sus haberes.
En es sentido, el MEF reiteró su compromiso de cumplir con los plazos y asegurar la regularidad de los pagos, subrayando la importancia de las gestiones administrativas por parte de las instituciones involucradas.