ANDE obtiene aprobación del BID para préstamo de US$ 70 millones

Esta operación se enmarca en la tercera etapa de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) y busca impulsar el Programa de Inversiones en Energía Sostenible del Paraguay.

El Componente 1 de la operación se centra en la infraestructura de transmisión. Incluye la construcción de la nueva Subestación Emboscada, 500 kV, una obra catalogada como esencial para el fortalecimiento del Sistema Metropolitano.

Además, prevé la reconfiguración de dos líneas de transmisión de 500 kV existentes y la interconexión de la subestación con la red de 220 kV mediante la construcción de dos nuevas líneas de transmisión de ese voltaje. También cubre la adquisición del predio y los derechos de servidumbre necesarios para las nuevas infraestructuras.

El Componente 2 aborda la modernización de los procesos internos, implementarán un nuevo sistema de gestión comercial para optimizar la atención al cliente, mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer los procesos internos de la ANDE.

El financiamiento del BID asciende a US$ 70 millones, con un plazo de amortización de 24 años y medio, un período de gracia de 6 años y una tasa de interés basada en SOFR. A este monto se suma una contrapartida local de US$ 16,4 millones.

La operación se complementa con un cofinanciamiento de US$ 70 millones proveniente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como un aporte no reembolsable de US$ 11,5 millones (equivalente a 10 millones de euros) de la Facilidad de Inversión para América Latina y el Caribe (LACIF) de la Unión Europea.