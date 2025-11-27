ANDE debe invertir US$ 1.000 millones por año, pero necesita del sector privado

El ministro Giménez describió al Paraguay como una “joya escondida” que busca activamente capitales mediante la “diplomacia económica”. “El Foro Económico Internacional en Panamá será una nueva oportunidad para mostrar en qué se está transformando Paraguay”, señaló en la presentación de este evento que se realizó el pasado lunes en Casa de la Integración CAF en Asunción.

En presencia del presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, Giménez ilustró la situación energética del nuestro país, resaltando que mientras hoy exporta cerca del 50% de su producción, la demanda interna está creciendo a un ritmo muy acelerado.

“La demanda por energía eléctrica crece 18% por año, como ninguna otra región del mundo”, detalló. Este aumento vertiginoso significa que los excedentes se irán acabando.

“De ser un país exportador de energía debemos darnos cuenta hoy de que esa es una ventana que va a durar 10 años”, advirtió el titular del MIC, subrayando la necesidad de actuar de inmediato.

El tiempo es el factor crítico, ya que cualquier programa de nuevas fuentes de generación toma su tiempo. “Hay que salir a conseguir los terrenos, el estudio de impacto ambiental, el financiamiento y hay que salir a construir también el marco institucional para invitar a la iniciativa privada”, explicó.

Además, el monto requerido es enorme para la capacidad estatal. Giménez enfatizó en la necesidad de la ANDE. “Tiene que invertir mil millones de dólares por año: 500 millones de dólares en transmisión y distribución, y 500 millones de dólares en generación”.

Esta cifra anual es el costo de modernizar la red (transmisión y distribución) y de asegurar nuevas fuentes (generación).

Ante esta realidad financiera, el ministro explicó que la respuesta del gobierno se ha institucionalizado mediante la Ley 6977, la norma de energías renovables a partir de fuentes no convencionales. Esta ley, según el secretario de Estado, “marca un antes y un después” y tiene una doble misión.

Añadió que debe buscarse el fortalecimiento de la ANDE, que es la empresa estratégica para el crecimiento industrial del Paraguay, y a su vez, crear un entorno atractivo para la inversión del sector privado.

“En segundo lugar, hacer un mecanismo, un ambiente propicio para que parte de las inversiones que se necesitan vengan del sector privado”, manifestó.

Dijo que la ANDE tiene que invertir en su plan estratégico, pero que ese dinero debe “salir gran parte de una ANDE fortalecida a nivel financiero, que pueda prestar dinero y salir a hacer estas obras”. La “otra parte va a salir indefectiblemente, del sector privado, como los modelos exitosos de otros países”.

“No hay desempleo”, dice ministro del MIC

En la presentación del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 (FEI LAC 2026), realizado el lunes último en Asunción, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, señaló durante su exposición que “no hay desempleo en Paraguay”, generando ayer innumerables comentarios al respecto tras la publicación de sus dichos en ABC.

Giménez aseguró en este evento que “no hay desempleo en el Paraguay”. Y añadió incluso que “el que no trabaja es porque no quiere”.