Itaipú insiste con su Villa Navideña pese a cuestionamientos

La Villa Navideña 2025 de Itaipú, que se realizará del 12 al 20 de diciembre en el Parque Lineal Manuel Ortiz Guerrero, ubicado en el Área 1 de Ciudad del Este, se perfila como “una de las mayores oportunidades del año para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y emprendedores en general del sector gastronómico, de artesanía y manualidades”, y para el movimiento turístico, señala en su web la binacional.

Recuerda que las postulaciones para participar como feriantes cerraron el 25 de noviembre, y que actualmente, los expedientes de los postulantes se encuentran en proceso de evaluación por parte del Consejo de Desarrollo del Este (Codeleste), la nucleación responsable de hacer la convocatoria a las Mipymes del departamento del Alto Paraná.

Por otra parte, el martes último, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración que insta a la Itaipú Binacional a redireccionar hacia instituciones públicas más de US$ 700.000 que pretende gastar en el “arbolito de oro” por Navidad. Los propios cartistas -a regañadientes- aprobaron el pedido indicando que la binacional ya “destina mucho dinero en salud”.

Otro cuestionamiento que se hace a este proyecto navideño es que el cartismo impulsó una cacería de brujas contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) críticas al gobierno, pero calla ante el despilfarro de US$ 850.000 a través de la ONG “amiga” Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso).

El exministro de Salud, Carlos Morínigo, señaló en sus redes sociales que en Ineram no están operando hace más de dos meses porque no tienen los instrumentos, mientras se pretende gastar US$ 750.000 para festejos. “Con esos US$ 700.000, yo le doy de comer tres años al Ineram, sin robar un peso y con buena gestión”, expresó.

Itaipú reafirmó su compromiso con el presupuesto de US$ 850.000 para las celebraciones, pero estima que la ejecución presupuestaria llegará a US$ 700.000.