Instan a Itaipú redireccionar dinero de “arbolito de oro” al sector salud

El diputado Antonio Buzarquis (PLRA) presentó el proyecto de resolución para que la Cámara Baja inste a la Itaipú Binacional a “redireccionar” hacia instituciones públicas de salud los más de 700.000 dólares que serán destinados a la villa navideña en Ciudad del Este.

La Itaipú Binacional proyecta entregar más de 700 mil dólares a la organización no gubernamental “Centro de Estudios Ambientales y Sociales” para la realización de la tercera edición del evento “Villa Navideña” en el Parque Lineal “Manuel Ortiz Guerrero” de Ciudad del Este.

Mientras tanto, en los hospitales públicos faltan insumos para la alimentación de los pacientes y se tiene una profunda crisis por la ausencia de medicamentos esenciales.

Al respecto, el diputado Buzarquis indicó que el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, debería redireccionar ese dinero a entidades como la Dirección de Beneficiencia y Ayuda Social (Diben), la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) u otras instituciones del Estado “que necesitan medicamentos y alimentos”.

El diputado Raúl Benítez (Independiente) lamentó que Itaipú este secuestrado por una familia que busca convertir la Navidad en su negocio con el arbolito de oro.

“Hay una familia que está negociando con dinero público. El dinero de Itaipú es público, no de un grupo familiar que tiene secuestrada la binacional”, dijo Benítez y agregó que el cartismo tiene como bandera la hipocresía.

“Tienen la hipocresía como bandera, por eso insistimos en que el dinero de Itaipú debe ir en el presupuesto. Porque así como está se presta para el despilfarro de esa nefasta familia. Basta de robar ¿Donde está nuestra empatía con el más necesitado”, se preguntó Benítez.

En respuesta, Rocío Abed, quien es pareja del director de Itaipú y líder de la bancada cartista, minimizó las criticas y argumentó que la binacional y el gobierno de Santiago Peña ya está “luego” destinando mucho recurso en el sector salud.

“El gobierno nacional, mediante la Itaipú, ya destinó 308 millones de dólares en salud y solo 0,27 % de ese dinero es lo que se destina para que las familias celebren la Navidad. Reivindico ese gesto”, dijo la cartista.