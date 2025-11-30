BNF descalifica a única competencia de firma ITTI en licitación del “core”

El Banco Nacional de Fomento (BNF), presidido por Manuel Ochipintti, continúa con su proceso de licitación para “adquisición, implementación, desarrollo y evolución del sistema core bancario” (445258). En este segundo llamado -tras una polémica cancelación del primero-, recibió dos ofertas para proveer el software principal de las gestiones financieras de la institución.

Por un lado, se presentó la firma ITTI, cuyos accionistas son el Grupo Vázquez, UENO Seguros y Business & Financial Group SA, según documentos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Es decir, es propiedad de exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña y, de hecho, al menos hasta marzo último, el mismo Mandatario tenía inversiones en dicha compañía.

Por otro lado, se presentó el consorcio Solubank, conformado por las empresas Softshop SA y Horizonte SRL Soluciones Informáticas de Avanzada.

Estos dos oferentes son los únicos que también se habían presentado en el primer llamado. Ya en aquella ocasión, el BNF sacó de carrera a la única competencia de ITTI, tras descalificar la propuesta de esta compañía vinculada a los exsocios de Peña por no presentar un documento sustancial.

Al parecer, el Comité de Evaluación se vio obligado a cancelar el llamado al no poder adjudicar a ITTI.

Ahora, en este segundo llamado, de nuevo se está beneficiando a la citada compañía, al eliminar a su único competidor

El argumento del BNF

Según se puede leer en el acta de evaluación de ofertas, a la que accedió nuestro diario, el BNF descalificó al consorcio Solubank alegando que este no cumplió con un “requisito sustancial”: la acreditación debida del representante del consorcio que firmó la propuesta.

Es que en la presentación de oferta, firmó en nombre del consorcio el señor Anibal Zapattini, quien, según la convocante, “no se halla facultado” para el acto jurídico. De acuerdo con el documento de evaluación, Zapattini debía tener un poder otorgado por escribanía. Sin embargo, todo indica que se trata de un formalismo.

De hecho, en el acta de intención de consorcio se señala expresamente a dicho ciudadano como representante de Solubank y ese documento está firmado por los representantes legales de ambas firmas miembros del consorcio (Softshop y Horizonte).

Además, la rúbrica de dicha acta fue hecha con certificación de firmas. Vale decir, no hay duda alguna de que los dueños lo certifican como representante.

Aún así, el BNF descalificó al consorcio Solubank y la única oferente que ahora queda en carrera en esta licitación es ITTI.

Firmaron el acta de evaluación los funcionarios Guillermo Acevedo González, Diana Beatriz Amarilla Vega, Hugo M. Centurión F., Silvia Mariela Alcaraz Herebia, Diego Nicolás Popoff Fuscaldo e Issac Pablo Capdevila Núñez.

Ya lo habían descalificado

Pero esta no es la primera vez que este único competidor de ITTI es sacado de carrera por una cuestión de forma.

En el primer llamado, después de que ITTI no presentara un documento sustancial y quedara automáticamente descalificada, el BNF también desechó la otra propuesta con un rebuscado argumento.

Fue por incluir una copia de la garantía de mantenimiento de oferta en la propuesta técnica (sobre 1), que debía estar en la oferta económica (sobre 2). Es decir, no le descalificó por no tener el documento, sino por haberlo puesto en ambos sobres.

Finalmente, con todas estas maniobras, se dejó vía libre para que la adjudicación se otorgue a la firma de los exsocios de Peña, un contrato de aproximadamente US$ 20 millones.