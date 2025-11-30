Brechas críticas entre rubros debido a pagos por debajo de sueldo mínimo

La población ocupada asalariada, según los tramos del salario mínimo legal vigente (SMLV), presenta diferencias notorias tanto en la proporción de trabajadores que perciben menos del salario mínimo como en aquellos que superan ese umbral.

Los contrastes más marcados se observan en Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca. En este sector, 57% de los asalariados percibe menos del SMLV, mientras 12,8% recibe exactamente el mismo y 29,3% supera dicho nivel. Esta distribución revela un segmento intensivo en mano de obra con remuneraciones históricamente más bajas, donde los salarios mínimos legales siguen sin trasladarse plenamente a gran parte de los trabajadores formales.

Una situación similar se presenta en la Construcción, donde 55,1% de los trabajadores percibe menos del SMLV, 11,6% recibe un salario equivalente al mínimo y 32,3% lo supera. La alta presencia de remuneraciones por debajo del mínimo refleja la alta informalidad relativa del sector, aun cuando la medición corresponde únicamente al empleo asalariado del sector privado.

En contraste, otras actividades exhiben configuraciones completamente distintas. Finanzas, Seguros e Inmuebles constituye el caso más destacable: solo 21,7% gana menos del SMLV, mientras 20,9% se ubica en el salario mínimo y un elevado 52,4% lo supera. La distribución salarial del sector financiero confirma su posición como una de las actividades de mayor productividad del país, con una estructura laboral más calificada y remuneraciones que exceden con amplia diferencia el salario básico legal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Servicios Comunales, Sociales y Personales presenta una realidad intermedia, aunque igualmente relevante. Aquí, 39,8% gana menos del salario mínimo, 14,4% recibe igual y 42,2% se sitúa por encima. La presencia significativa de salarios mayores al mínimo convive con un porcentaje considerable de trabajadores que aún se mantiene por debajo del umbral legal, lo que sugiere heterogeneidad en las funciones y niveles de especialización del sector.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Industrias Manufactureras también evidencia una estructura relativamente equilibrada. En este caso, 43,3% percibe más del SMLV, 24% se ubica en el mismo y 30,6% por debajo de ese monto.

Comercio, Restaurantes y Hoteles –uno de los sectores con mayor número de empleados a nivel nacional– muestra que 41,3% percibe menos del SMLV, 24,7% recibe exactamente lo mismo y 33% supera ese monto. La estructura salarial del comercio, aunque mejor que la observada en actividades primarias, mantiene un porcentaje elevado de trabajadores con ingresos reducidos.

Finalmente, Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones registra una de las distribuciones más equilibradas del conjunto. En este sector, 18,9% percibe menos del SMLV, 16,5% recibe el salario mínimo y 41,7% gana por encima del mismo. Se trata de una de las actividades con menor proporción de trabajadores por debajo del mínimo, lo que sugiere mayores niveles de formalidad relativa y una estructura salarial menos precaria.

La fotografía salarial confirma la coexistencia de sectores altamente calificados, con más de la mitad de su fuerza laboral por encima del salario mínimo, y sectores donde la mayoría de los asalariados aún se mantiene por debajo del umbral legal. Esta heterogeneidad constituye un desafío para la agenda laboral y productiva del país, que debe avanzar en mecanismos que eleven la calidad del empleo y mejoren la distribución de ingresos.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones