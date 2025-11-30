En Brasil hablan de flujo de 120 MW desde Paraguay

“Brasil fortalece la integración energética del Cono Sur y mantiene un flujo de 120 MW promedio desde Paraguay en medio de nuevos desafíos regionales”, tituló Cenário Energía.

En la publicación, informa que el Ministerio de Minas y Energía de Brasil (MME) destacó que la seguridad energética es una condición central para ampliar los acuerdos; y que Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay señalan limitaciones estructurales, regulatorias y operativas para un mayor intercambio.

El Ministerio de Minas y Energía (MME) amplió el debate sobre el futuro de la integración eléctrica en el Cono Sur durante la segunda jornada de EAML 2025, organizada por Informa Markets en colaboración con la Asociación Brasileña de Comercializadores de Energía (ABRACEEL). “El gobierno brasileño confirmó la continuidad de la recepción de un promedio de 120 MW desde Paraguay, de conformidad con los acuerdos bilaterales vigentes, y enfatizó que cualquier expansión en el intercambio de energía debe comenzar garantizando la seguridad del sistema”, puntualizaron.

Agregaron que los debates reforzaron la evaluación de que Sudamérica tiene un potencial significativo para intensificar los intercambios energéticos, pero aún enfrenta obstáculos relacionados con la infraestructura, la gobernanza y las asimetrías regulatorias entre países. Representantes de Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay participaron en el panel, presentando diagnósticos específicos sobre las limitaciones y las vías para avanzar en la integración regional.

Sin embargo, el presidente de la ANDE, Ing. félix Sosa, aclaró que “fueron autorizados 120 MW pero aún no se concretó la venta”. Recalcó que el estudio para determinar si se comercializa o no la energía generada por la Central Acaray al Brasil, sigue en el campo del Equipo Económico Nacional.