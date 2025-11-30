Paraguay utiliza casi 60% de su capacidad hidroeléctrica

El último pico se alcanzó el viernes 28 de noviembre de 2025, llegando a 5.269 MW a las 13:55, en un día marcado por una intensa ola de calor, con 37°C de temperatura ambiente y una sensación térmica de 43 °C.

Este nivel de consumo máximo se acerca a la marca del 60% de utilización. La potencia total disponible para el país de las grandes centrales hidroeléctricas (Itaipú, Yacyretá y Acaray) suma 8.760 MW.

El récord anterior de 5.185 MW, registrado el jueves 27 de noviembre de 2025, representó específicamente el 59% de esta capacidad total disponible para Paraguay. El nuevo récord del viernes último (5.269 MW) supera esta proporción. Esto significa que la demanda máxima hasta ahora requirió una potencia equivalente a que más de 25 centrales Acaray estuvieran generando simultáneamente.

Doble récord

El registro de 5.269 MW del viernes 28 de noviembre superó al récord anterior de 5.185 MW, que se había fijado apenas 24 horas antes. Para cubrir la demanda histórica del viernes, la potencia generada por las centrales hidroeléctricas fue la siguiente: Itaipú suministró 3.811 MW, Yacyretá 1.349 MW, y la Central Acaray contribuyó con 128 MW. Adicionalmente, se registraron 19 MW por exportación.

Al comparar este hito con el récord anterior de marzo de 2025 (5.122 MW), se observa que, aunque el consumo total fue mayor en noviembre, la contribución de Itaipú fue ligeramente inferior (3.748 MW frente a 3.782 MW del récord de marzo), mientras que Yacyretá incrementó su aporte (1.334 MW frente a 1.238 MW), compensando la diferencia y garantizando el suministro.

El factor principal detrás del incremento constante es el calor extremo, el cual provoca que la demanda suba de forma considerable, principalmente por el uso masivo de aires acondicionados.

Capacidad de centrales

La capacidad hidroeléctrica de Paraguay proviene principalmente de la binacional Itaipú, con una potencia disponible de 7.000 MW para el país. Le sigue la binacional Yacyretá, que puede aportar 1.550 MW, y la Central Acaray, que aporta 210 MW, sumando los 8.760 MW totales de sus principales represas.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, ilustró la magnitud del impacto térmico al señalar que, aunque la relación no es estrictamente lineal, un aumento aproximado de 2 °C en la temperatura puede representar un consumo adicional equivalente a 210 MW, lo que produce la Central Acaray.