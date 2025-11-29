ANDE: demanda supera los 5.185 MW debido a las altas temperaturas

Este pico de demanda supera la marca anterior, que se había registrado el 4 de marzo de 2025, cuando la demanda llegó a 5.122 MW a las 14:11 horas. La tendencia ascendente del consumo es notable en el registro histórico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que muestra récords consecutivos, incluyendo los de 5.054 MW el 11 de febrero de 2025, y 5.027 MW el 14 de marzo de 2024.

Incluso en años anteriores, la cifra ya mostraba un crecimiento constante, superando los 4.744 MW el 18 de diciembre de 2023 y los 4.270 MW el 9 de diciembre de 2022.

Para cubrir la demanda récord, el Sistema Interconectado Nacional se apoyó en la potencia generada por las principales centrales hidroeléctricas. En el momento del pico de consumo, la Central Itaipú aportó 3.748 MW, Yacyretá 1.334 MW, y la Central Acaray contribuyó con 128 MW.

Al comparar este hito con el récord anterior de marzo, se observa que, aunque el consumo total fue mayor en noviembre, la contribución de Itaipú fue ligeramente inferior (3.748 MW frente a 3.782 MW del récord de marzo, mientras que Yacyretá incrementó significativamente su aporte (1.334 MW frente a 1.238 MW, compensando la diferencia y garantizando el suministro.

El calor

El factor principal detrás del incremento constante es el calor extremo, el cual impulsa la demanda a subir en forma considerable, principalmente por el uso masivo de acondicionadores de aire. El presidente de la ANDE, Félix Sosa, ilustró anteriormente la magnitud del impacto térmico al señalar que un aumento aproximado de 2 °C en la temperatura puede representar un consumo adicional equivalente a 220 MW de potencia, la potencia instalada de la Central Acaray.

Aunque aclaró que esta relación no es estrictamente lineal, sirve para dimensionar la incidencia de la temperatura en el consumo.

Cabe recordar que la capacidad hidroeléctrica del país proviene principalmente de la binacional Itaipú, con una potencia instalada total de 14.000 MW (20 unidades generadoras) y una potencia disponible para Paraguay de 7.000 MW.

Le sigue la binacional Yacyretá, que tiene una potencia instalada de alrededor de 3.100 MW (20 unidades generadoras) y puede aportar 1.600 MW al país.

A estas se suma la Central Acaray, con una capacidad instalada y aporte de 220 MW (4 unidades generadoras). La potencia total de las principales represas binacionales y nacionales asciende a 8.800 MW.

El récord de 5.185 MW representa aproximadamente el 59% de esta capacidad total disponible para Paraguay.