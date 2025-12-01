ANDE: Ley 7599 impulsará instalación 140 MW de energía solar en el Chaco

El titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, participó en el panel “El nuevo mapa energético: rutas de transformación”, un espacio que también contó con la presencia del viceministro de Minas y Energía, Abog. Mauricio Bejarano, y el gerente de Agroindustria de la Cooperativa Chortitzer, Nelson Funk.

El punto focal de la intervención del titular de la ANDE fue la inminente Ley 7599 de Energías Renovables No Convencionales. Esta legislación está destinada a sustituir la normativa vigente (Ley 6977) a la que consideran un instrumento fundamental para diversificar la generación eléctrica del país, incorporando fuentes como la solar, eólica, biomasa y otras tecnologías emergentes, dijo.

El Ing. Sosa enfatizó que la ley va más allá de la simple introducción de nuevas fuentes, que su objetivo es establecer “criterios claros que estimulen inversiones, garanticen competencia en licitaciones y planifiquen el crecimiento sostenible del sistema eléctrico”.

Como acción inmediata luego de la promulgación y reglamentación de la nueva ley, Sosa confirmó el lanzamiento de una primera licitación, con el objetivo de incorporar 140 MW de energía al sistema. Indicó que este proyecto no es aislado, y que sentará las bases de un nuevo modelo de desarrollo energético.

