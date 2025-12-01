Petropar vuelve a bajar el precio de los combustibles

A través de las redes sociales de Petropar y del presidente Santiago Peña, se anunció la nueva reducción de los precios del combustible.

“En el mes en que más te movés bajamos los precios de los combustibles para acompañarte. Hoy, 1 de diciembre, bajamos por duodécima vez los precios de los combustibles de Petropar, pensando en cuidar tu bolsillo y el de todas las familias paraguayas. Un Paraguay gigante es un país en que las empresas del Estado están al servicio del ciudadano“, señaló Peña.

Lea más: Petropar sigue comprando gasoil más caro mientras espera a la incumplidora catarí

Estos son los nuevos precios:

Estos precios pueden variar en estaciones ubicadas a más de 50 kilómetros de la Planta de Villa Elisa, debido al flete.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Por qué bajan los precios? Esto dice Petropar

En el comunicado compartido, Petropar señaló que la reducción entra en vigencia a partir de hoy lunes 1 de diciembre. La empresa estatal señaló que esta es la novena baja en diésel, la décima en naftas y la duodécima en precios durante esta administración.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esta medida impulsa la economía familiar y favorece a todos los trabajadores”, señaló la institución. Afirmó además que es el resultado de un “trabajo permanente de monitoreo de los mercados y la evolución responsable de los costos, siempre pensando en el bienestar colectivo y el desarrollo económico del país”.

Lea más: Petropar pagará US$ 220.000 al mes por alquiler de tanques en Uruguay