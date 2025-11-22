Petropar sigue comprando gasoil más caro mientras espera a la incumplidora catarí

Luego de que la empresa catarí Doha Holding Group LLC, ligada a Alejandro Domínguez Pérez —hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez—, incumpliera una vez más la entrega de gasoil a Petróleos Paraguayos (Petropar), la estatal presidida por Eddie Jara adjudicó un nuevo llamado para la compra de hasta 40.000 metros cúbicos del carburante.

Mientras Petropar concedió la novena prórroga a la compañía incumplidora, extendiendo el plazo hasta el 28 de febrero de 2026, la petrolera pública contrató, a través de una Subasta a la Baja Electrónica Internacional, la adquisición del combustible a la firma Trafigura PTE LTD, a un diferencial de 18,165 cpg (centavos por galón). Esto figura en la resolución de adjudicación firmada el 30 de octubre, pero recién ahora publicada en el portal oficial de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

A dicha empresa se le adjudicó una cantidad mínima de 25.000 m³ y una máxima de 40.000 m³, por un monto máximo de US$ 24.005.000, que deben ser entregados en Campana, km 171 del río Paraná Guazú (República Argentina), bajo modalidad CIF. Los demás ítems de la subasta fueron cancelados.

Precio irreal que se sigue sin cumplir

Esta nueva adjudicación se concretó un día antes del vencimiento de la octava adenda concedida a la empresa ligada a Domínguez. Apenas se realizó la contratación, la compañía catarí recibió la novena prórroga, pese a que la estatal había reconocido que Doha ofertó un precio imposible de cumplir y prometió que no le otorgaría más extensiones.

A Trafigura PTE LTD, Petropar le adjudicó el ítem 2 a un precio de US$ 600 por metro cúbico al momento de la adjudicación, lo que confirma que los precios internacionales siguen muy por encima de los US$ 507 por el metro cúbico ofertados por Doha Holding, cifra que hasta ahora no puede cumplir (su oferta original equivale a US$ 610 por tonelada métrica).

El analista Amilcar Ferreira calificó de “surrealista” y “extremadamente irregular” que Petropar siga prorrogando el contrato con la firma catarí, pese a que en más de un año no entregó un solo litro de gasoil. Afirmó que es imposible obtener precios inferiores a los del mercado internacional, pero aun así Eddie Jara volvió a extender el contrato, esta vez por cuatro meses.

Petropar apuró otra compra “urgente”, pero oculta adjudicación

Mientras persiste el privilegio hacia la firma catarí, Petropar también publicó un nuevo un procedimiento especial de compra “urgente” de gasoil. El llamado fue publicado el 28 de octubre último y las ofertas se recibieron el 31 de ese mes, pero la estatal aún no comunicó a la DNCP la adjudicación, según confirmaron fuentes de dicha institución a este diario.

En este llamado, la estatal pretende adquirir 61.000 metros cúbicos de diésel, con entrega prevista para noviembre y diciembre, igualmente en el km 171. El único documento publicado en el portal de Contrataciones es el pliego de bases y condiciones.

Según la resolución Nº 2198/24 de la DNCP, que regula este tipo de contratación, la entidad convocante tiene un plazo de 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato para publicar los documentos, pero Petropar estaría incumpliendo esta obligación.

Contrato de firma catarí también fue “urgente”, pero no se cumplió

En el caso de Doha Holding, la empresa fue contratada el 30 de septiembre del año pasado también bajo la figura de “urgencia”, pero sigue sin cumplir. A pesar de ello, Petropar le concedió una nueva ampliación, aunque aún no se sabe de dónde traerá las 100.000 toneladas métricas de gasoil por más de US$ 61 millones (ofertó un combustible kazajo que nunca apareció).

Todo apunta a que los vínculos de la compañía con altas esferas del Gobierno estarían evitando la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 5% del valor total del contrato (US$ 3.050.000). Esa garantía nunca fue reclamada por las extensiones dadas pese a los incumplimientos.

Doha Holding presentó como garantía una simple declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, acompañada de un presunto “aval” del Qatar International Islamic Bank (QIIB). Sin embargo, no existe garantía bancaria ni póliza real.

Fuentes confirmaron que el jeque no ingresó al país para la firma de la novena adenda, al igual que en las anteriores prórrogas, lo que levanta aún más las sospechas sobre el caso.

Jara y sus directivos siguen sin dar explicaciones

De hecho, los directivos de Petropar, empezando por Jara, continúan sin dar explicaciones públicas sobre las decisiones adoptadas en este proceso. Desde hace casi un mes que ABC insiste a la directora de Comunicaciones de la estatal, Norma Caballero, que gestione una entrevista con los responsables, pero hasta ahora sin éxito.

La sede local de la firma catarí fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, dirigente del Club Olimpia y hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez. Documentos a los que accedió este medio revelan que el propio Julio Jiménez autorizó la firma de algunas adendas en nombre de Doha Holding.