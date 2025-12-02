PGN 2026: Hay dos dictámenes y Diputados definiría esta tarde

La citada comisión de Presupuesto de la Cámara Baja que está bajo la presidencia de la diputada nacional Cristina Villalba (ANR-Canindeyú) emitió esta mañana dos dictámenes de aprobación del proyecto de Ley del Presupuesto 2026.

El primero de ellos, en mayoría, recomienda aprobar dicha propuesta con las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores. El segundo dictamen, en minoría, recomienda aceptar parte los cambios introducidos y rechazar otros.

Este último documento mantiene el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para las siguientes instituciones: Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Universidad Nacional de Asunción (UNA), y universidades nacionales del interior del país.

Cabe resaltar que para la Diben, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó un aumento de G. 25.000 millones para gastos misionales, mientras que para la UNA, se restableció la asignación inicial del Poder Ejecutivo, más un monto adicional de G. 11.000 millones.

En cuanto a las universidades nacionales del interior del país, el Senado aprobó lo dictaminado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con un aumento de G. 30.000 millones.

En todas las demás modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores, no hubo objeciones según el dictamen en minoría.

Principales modificaciones del Senado

La Cámara de Senadores aprobó, a propuesta de la Comisión de Hacienda, varias modificaciones, principalmente, incrementos para salud y educación.

Salud Pública: Recibió casi G. 100.000 millones adicionales, alcanzando G. 10,2 billones. Se destinaron fondos específicos para el Ineram y el Hospital Pediátrico Acosta Ñu.

Educación: Sumó G. 17.000 millones, principalmente, para el proyecto Letrinas Cero y supervisiones regionales.

Justicia Electoral: Se repusieron G. 193.268 millones, más G. 10.000 millones adicionales para alquilar máquinas de votación en las elecciones municipales 2026.

Obras Públicas: Sufrió recortes de G. 74.000 millones en total, transferidos al Ministerio de Urbanismo (G. 67.000 millones) y a la Facultad de Enfermería de la UNA (G. 7.000 millones).

Universidades públicas: La UNA recibió G. 11.000 millones adicionales, mientras las universidades del interior obtuvieron G. 30.000 millones en conjunto.

DIBEN: El pleno de la Cámara de Senadores aprobó un aumento de G. 25.000 millones para gastos misionales.

Además fue aprobado un incremento de G. 45.000 millones para recategorización salarial del personal de enfermería en el presupuesto del Instituto de Previsión Social (IPS).

El proyecto inicial del Presupuesto asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), monto que representa un aumento del 12% frente al año pasado, a lo cual debe sumarse las modificaciones realizadas por los legisladores.

En principio, al Gobierno central se le asignan G. 74,7 billones (US$ 9.478 millones) y a las entidades descentralizadas, G. 74,5 billones (US$ 9.451 millones). El plan contempla un déficit fiscal de 1,5% del PIB (US$ 746,8 millones), como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se prevé una recaudación tributaria de G. 45,3 billones (US$ 5.751 millones), 8% más de la esperada este año; y el Tesoro podrá emitir bonos por hasta un monto de US$ 1.303 millones.

Puede quedar sancionado

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 207 de la Constitución Nacional sobre procedimientos de la modificaciones, un proyecto de ley aprobado por la Cámara de origen (en este caso Diputados), que haya sido parcialmente modificado por la otra, pasará a la primera, donde solo se discutirá cada una de las modificaciones hechas por la revisora.

En caso que se acepten estas modificaciones hechas por la revisora (Senadores), el proyecto quedará sancionado, pero si Diputados se ratifica en sus modificaciones, volverá a la Cámara de Senadores que necesitará mayoría absoluta para ratificarse en su versión.