Diputados podría definir hoy estos incrementos en el PGN 2026

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, resolvió convocar hoy a las 14:00 a una sesión extraordinaria a fin de analizar el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 en una segunda vuelta.

Aunque todavía no se cuenta con dictamen de las comisiones asesoras de la Cámara Baja, corren versiones que el tema se podría definir hoy con la versión aprobada en el Senado el jueves último.

El pleno de la Cámara Alta resolvió en una extensa jornada realizada el pasado jueves 27 de noviembre la aprobación del Presupuesto 2026 con modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda del Senado que rondan los G. 280.000 millones (unos US$ 40 millones).

Se aprobaron, además de incrementos salariales y otros beneficios ya previstos en la versión inicial, más rubros para Salud, MEC, Justicia Electoral, Desarrollo Social, IPS, Diben, Conatel, entre otros.

El proyecto inicial del Presupuesto asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), monto que representa un aumento del 12% frente al año pasado, a lo cual debe sumarse las modificaciones realizadas por los legisladores.

Lea más: Senadores aprueba PGN con más ajustes y vuelve a una segunda vuelta

Principales aumentos en PGN 2026

Entre las principales modificaciones aprobadas por los senadores al plan del PGN 2026, resaltan los incrementos para el Ministerio de Salud por G. 92.000 millones que será distribuido para el Programa de Alimentación Nutricional (Pani), sistema de agua, leche para adultos mayores en vulnerabilidad, Hospital Caaguazú, Ineram, Plan Sumar, entre otros. También se aprobó G. 17.000 millones más para el plan de letrina cero y supervisión regional.

También aclararon que el presupuesto del Ejecutivo ya contemplaba un reajuste salarial para el sector docente.

Además, fue aprobado un incremento de G. 45.000 millones para recategorización salarial del personal de enfermería en el presupuesto del Instituto de Previsión Social (IPS). Se sumaron ajustes por G. 14.000 millones para la Diben y G. 45.000 millones más para Conatel.

Con respecto al rubro del Tribunal Electoral, finalmente fue repuesto el rubro de US$ 35 millones (para alquiler de máquinas de votación) más un incremento de G. 10.000 millones.

En principio, al Gobierno central se le asignan G. 74,7 billones (US$ 9.478 millones) y a las entidades descentralizadas, G. 74,5 billones (US$ 9.451 millones).

El plan contempla un déficit fiscal de 1,5% del PIB (US$ 746,8 millones), como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se prevé una recaudación tributaria de G. 45,3 billones (US$ 5.751 millones), 8% más de la esperada este año; y el Tesoro podrá emitir bonos por hasta un monto de US$ 1.303 millones.

Lea más: PGN 2026: Aumento aprobado en Diputados ronda los G. 200.000 millones

Puede quedar sancionado

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 207 de la Constitución Nacional sobre procedimientos de las modificaciones, un proyecto de ley aprobado por la Cámara de origen (en este caso Diputados), que haya sido parcialmente modificado por la otra, pasará a la primera, donde solo se discutirá cada una de las modificaciones hechas por la revisora.

En caso de que se acepten estas modificaciones hechas por la revisora (Senadores), el proyecto quedará sancionado, pero si Diputados se ratifica en sus modificaciones, volverá a la Cámara de Senadores que necesitará mayoría absoluta para ratificarse en su versión.