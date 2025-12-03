La millonaria cifra que ANDE pagará por 15 años para ampliar la subestación de Villa Hayes

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) firmó en la tarde del lunes último, 1 de diciembre, el Contrato N.º 9889/2025 para la ampliación de la Subestación Villa Hayes, que incluye la instalación del cuarto banco de autotransformadores, de 500/220/23 kV – 600 MVA, conformado por cuatro unidades monofásicas y una de reserva, bajo la modalidad de leasing operativo.

El documento fue suscrito por el presidente de la estatal, Ing. Félix Sosa, y representantes legales del Consorcio RCC (Rieder & Cía. S.A.C.I., CIE S.A. y Concret Mix S.A.), adjudicado en la Licitación Pública Internacional ANDE N.º 1816/2024 (ID 458977).

La empresa de electricidad destacó que el proyecto atenderá la demanda actual del Sistema Interconectado Nacional, asegurando un desempeño estable y seguro del suministro eléctrico. Su área de influencia corresponde al Sistema Metropolitano, el principal centro de cargas del país, que abarca la ciudad de Asunción y sus alrededores, así como parte de los departamentos Central y Presidente Hayes.

En cuanto a las obras que ejecutarán, señalaron que abarca la ampliación de las barras de 500 kV y 220 kV, la construcción de nuevos vanos bajo esquema de interruptor y medio, que proporcionará mayor seguridad y flexibilidad operativa. Así también, la instalación de sistemas modernos de protección, medición y control, así como la ampliación de servicios auxiliares y la construcción de casetas de relés en los patios de 500 kV y 220 kV.

Contrato de ANDE con Consorcio RCC

El contrato establece un pago mensual de G. 2.964 millones durante 15 años, con IVA incluido, bajo la modalidad de leasing operativo, e incluye una opción de compra por G. 26.000 millones al final de dicho período.

Cabe mencionar que el leasing operativo es un formato de financiamiento, regulado por la Ley 7021, que permite a la ANDE ejecutar obras sin realizar pagos durante la construcción, con pagos prorrogados a 15 años y en moneda local.

“El riesgo está en el contratista, no en la ANDE”, había señalado el jefe de la División de Proyectos de la ANDE, Ing. Jorge Amarilla, el día de la presentación de las ofertas.

El pago de cuotas se inicia recién cuando la obra entre en funcionamiento, con un plazo máximo de construcción de 24 meses. “De esta manera, la ANDE refuerza uno de los puntos más estratégicos del sistema eléctrico del país, asegurando energía confiable y de calidad para acompañar el crecimiento de la región metropolitana y del Paraguay”, resalta la institución.