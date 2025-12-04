Funcionarios del MOPC, en pie de guerra por “entrega” de talleres de San Lorenzo para mercado

Los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) están en pie de guerra contra las autoridades de la institución, liderada por Claudia Centurión, a quien acusan de firmar a escondidas un acuerdo con el Intendente Municipal de San Lorenzo, Felipe Salomón, para el “despojo” del predio de talleres que posee la institución en la ciudad universitaria.

El proyecto contempla, además de la instalación de una estación de carga para los 30 buses eléctricos donados por Taiwán, la conversión del predio en un mercado “modelo” bajo la administración de la comuna. Sin embargo, los funcionarios se oponen al plan.

“La ministra firmó a espaldas nuestras un convenio con ‘Felipito’ Salomón, entregando todo nuestro patrimonio, y pretende desalojar a los 77 funcionarios y desmantelar todo el taller. No vamos a permitir que por un proyecto electoralero nos despoje”, afirmó Stella Silva Invernizzi, presidenta de la Asociación Sindical de Mujeres (AM) del MOPC y de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT).

Según Invernizzi, tanto el plan de carga de buses como el del mercado avanzan de manera paralela, por lo que los sindicatos recurrieron al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para solicitar una reunión tripartita, que se inició el 26 de noviembre y, tras un cuarto intermedio, continuó ayer miércoles 3 de diciembre a las 9:00.

Pero nuevamente se declaró en cuarto intermedio, hasta el 27 de febrero del 2026, con la promesa de que no se toque el predio ni a los funcionarios hasta esa fecha.

Exigencias en la Tripartita

Los sindicatos están exigiendo en la tripartita los siguientes puntos:

Suspensión inmediata de cualquier trámite de transferencia del predio de talleres de San Lorenzo. Garantía plena del mantenimiento del lugar de trabajo bajo administración del MOPC. Apertura de una mesa técnica de diálogo, con participación sindical, para discutir el futuro del área y la inversión requerida. Respeto irrestricto a los derechos laborales, a la estabilidad y al principio de inamovilidad del personal.

En cuanto a la responsabilidad institucional, Invernizzi enfatizó que el MOPC debe cuidar su patrimonio y fortalecer sus áreas técnicas y operativas, no desmantelarlas ni cederlas. “Las y los trabajadores reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía, pero también reafirmamos nuestro derecho a defender nuestro lugar de trabajo”, sostuvo.

Detalles del convenio

El acuerdo firmado entre el MOPC y la Municipalidad de San Lorenzo, el 12 de septiembre, establece un derecho real de usufructo a plazo determinado a favor de la comuna sobre un inmueble del MOPC, identificado con Cuenta Corriente Catastral N.° 27-0010-01, con una superficie total de 2 hectáreas y 2.730 metros cuadrados, ubicado entre las rutas Julia Miranda Cueto y Mariscal Estigarribia.

El usufructo se aplicará exclusivamente a la porción del inmueble no destinada a la construcción de la estación de carga de buses eléctricos.

La superficie restante será utilizada por la Municipalidad para el desarrollo del proyecto “Mercado Municipal N° 2: Nuevo Polo Comercial, Gastronómico y Cultural de San Lorenzo”, conforme al derecho de usufructo otorgado.