Cetrapam insiste en que pago de aguinaldo está en riesgo por culpa del Gobierno

El representante de Cetrapam, César Ruiz Díaz, precisó que el gremio cuenta con unos 3.200 conductores de buses, pero a este número se suman mecánicos, chapistas, electricistas, administrativos y varias otras personas para que funcione el sistema provisto por ellos. Ahora, insisten en que el pago de aguinaldo estaría en riesgo.

Según Ruiz Díaz, por las deudas que tiene el Estado con el gremio, este pago -que es un derecho- presenta un “inconveniente” que dieron a conocer al Viceministerio de Transporte y también al Ministerio de Trabajo.

“Solicitamos una reunión con los diversos sindicatos para poner la problemática sobre la mesa, discutir sobre el punto y tratar de llegar a alguna solución. Estamos hablando de más de 6.000 funcionarios en total”, detalló el empresario.

Asimismo, alegó que la mencionada situación se da “como fruto del incumplimiento de las instituciones del Estado en honrar su compromiso y palabra”.

“Renacimiento” del transporte

El empresario también detalló que durante los cinco años del Gobierno de Mario Abdo Benítez supuestamente se comenzó a “degradar el servicio de una manera trágica”, mientras que ahora “este nuevo gobierno termina por matar al transporte público”.

“Visualizamos que se tardarían unos 10 años para volver a dar un renacimiento a un transporte digno”, concluyó.

Por otra parte, el viceministro de Trabajo, César Segovia, apuntó que el Código Laboral “no da esa alternativa de impago” del aguinaldo, ya que este corresponde a un derecho del trabajador.

“Su aguinaldo no puede estar sujeto a una falta de disponibilidad, se supone que la empresa tuvo que haber previsto en el año, no es algo circunstancial, es algo que existe históricamente. Para nosotros no es elemento válido decir que no tenemos”, sentenció.

