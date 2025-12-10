Comerciantes esperan repunte de ventas para los últimos días del año en Encarnación

La zona de flujo de compras más importante de la ciudad de Encarnación la constituye el Circuito Comercial, el cual alberga gran cantidad de negocios en las cercanías del área de fronteras del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. La conexión y cercanía con Argentina representan un importante contacto y dependencia de comercio entre ambas márgenes del río Paraná.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial, Daniel Ferreira, sostuvo que ese sector es altamente dependiente de la situación económica en el vecino país. Detalló que la situación ha mejorado, pero que esperan que mejore aún más para alcanzar una situación ideal para los emprendimientos.

“Hace falta un mayor circulante en el vecino país, porque dependemos mucho de ello”, indicó.

Refirió que hay mayor afluencia de turistas de compras, pero no se refleja en la intención real de compra. Muchos vienen a realizar compras puntuales, con lo justo, detalló.

Esto ocurre a diferencia de épocas anteriores, cuando tenían mayor poder adquisitivo y, en consecuencia, el volumen de compras era más elevado. El referente de la zona comercial lamentó que no existe un mercado interno ni apoyo para que se fomente.

Esperanza de repunte

El poder adquisitivo del público al que apuntan no se ajusta a la realidad de las clases económicas en la región; entiéndase: quien tiene muchos recursos no compraría en el Circuito Comercial, mientras que quien tiene poco no le alcanza más que para lo básico.

Es entonces el deterioro de la clase media del vecino país el que impacta en la cantidad de ventas que se registran en ese sector comercial. Al perder el poder adquisitivo, los propios turistas de compras optan por adquirir recursos básicos, aprovechando las conveniencias.

Los supermercados y locales gastronómicos, en contrapartida, registran aumento de clientes provenientes de Posadas y ciudades vecinas de Argentina, mayoritariamente quienes realizan turismo exprés.

Con la inyección del aguinaldo, esperan que incremente la intención de compra en la zona comercial de Encarnación. Sobre el feriado largo, explicó que, debido a la naturaleza del feriado por la festividad mariana, poco fue el movimiento comercial registrado.