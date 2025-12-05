Itapúa sin casos de dengue pero en alerta por temporada alta

Según datos de la Séptima Región Sanitaria, el departamento de Itapúa no registra casos positivos de enfermedades causadas por arbovirus, a pesar de que en promedio se evidencian 150 notificaciones de cuadros sospechosos. Este registro evidencia 8 semanas sin casos confirmados, según relató la directora de Vigilancia Epidemiológica, doctora Pastora Duarte.

No obstante, las autoridades sanitarias permanecen en alerta ante un posible brote, debido a que se acerca la temporada “alta de dengue”, que coincide con la época de verano y aumento de lluvias.

La médica explicó que la población de riesgo son los turistas que viajan al extranjero, como Brasil, donde hay circulación comunitaria de dengue, principalmente.

Piden a la población acudir al sistema de salud ante cualquier síntoma de alerta, para que Senepa pueda realizar los bloqueos sanitarios a tiempo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Espíritu navideño, la excusa ideal para hacer turismo interno por Itapúa

Ciclo de baja incidencia

La referente del área de Vigilancia Epidemiológica relató que nos encontramos en un ciclo de baja incidencia, que suele venir luego de puntos álgidos de la epidemia de dengue, como ocurrió en años anteriores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Duarte describió que, además de las acciones preventivas y una mayor conciencia, el factor climático, como las heladas, el largo periodo de frío y pocas lluvias, hace que la circulación de la enfermedad disminuya.

A pesar de ello, indicó que en cualquier momento puede darse un brote, por lo que es extremadamente importante no bajar la guardia. Será vital identificar los casos que lleguen a la región, principalmente en el movimiento turístico y migratorio de territorios donde existe circulación comunitaria del virus.

Lea más: Peregrinación náutica dará inicio a la Fiesta Patronal de la Virgen de Itacuá

Inmunización contra el dengue

El director de la Séptima Región Sanitaria, doctor Jorge Ayala, refirió que están disponibles las vacunas contra el dengue en tres distritos priorizados del departamento.

Están disponibles 3.500 dosis para los distritos de Encarnación, Cambyretá y Hohenau. Los biológicos están dirigidos a niños de entre 6 y 8 años, quienes deben aplicarse una segunda dosis a los tres meses para generar una inmunidad prolongada de al menos 5 años.

La población puede acceder a las vacunas en el Hospital Regional de Encarnación (HRE), el Hospital General de Itapúa (HGI) y el Policlínico Materno Infantil de Hohenau.

La vacuna TAK-003 (Qdenga) es desarrollada por el laboratorio Takeda y precalificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La meta del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) es alcanzar una cobertura del 80 % de la población de los distritos priorizados, por haber demostrado mayor índice de incidencia de la enfermedad.