Conatel pospone recepción de ofertas de TV digital, que estaría digitada para firma “amiga” de Peña

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dirigida por Juan Carlos Duarte, debía recibir hoy, 11 de diciembre, las ofertas correspondientes a la licitación que otorgará licencias para la explotación del Servicio de Televisión Digital Terrestre, de cobertura nacional. Sin embargo, la recepción fue postergada hasta el 12 de enero próximo.

El llamado está dirigido a personas físicas, de nacionalidad paraguaya, o a personas jurídicas de derecho privado, constituidas, registradas y domiciliadas en el país, cuyo objeto social incluya la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiocomunicaciones o radiodifusión. Se orienta específicamente a quienes aún no cuenten con licencia, y no se exige experiencia previa en el rubro.

Según confirmó el ente regulador, dos personas físicas y una persona jurídica adquirieron el pliego: María Leticia Ramos Colmán, V Media S.A. y Eladio Giménez Vera.

El Ing. Martín Gómez López, gerente de Radiodifusión de Conatel, explicó que la postergación se realizó a solicitud de los interesados, sin precisar cuál de ellos. “Es normal que haya prórrogas. De hecho, la licitación 2, para otorgar concesiones de radio, que ahora mismo estamos recibiendo (por ayer), se prorrogó dos veces. Normalmente, piden tiempo para completar su proyecto o documentos”, señaló.

Denuncias de favoritismo hacia grupo “amigo” de Peña

Desde la publicación de la convocatoria en octubre, surgieron denuncias de que el proceso estaría dirigido a favorecer al Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que recientemente incursionó en el campo de los medios de comunicación y que busca ampliar su presencia con un canal de aire de alcance nacional. Justamente, V Media, una de las empresas interesadas en la licitación de Conatel, administra el diario La Tribuna y está dirigida por Raquel Vázquez.

El grupo evita referirse al tema, pero es considerado cercano al Gobierno de Santiago Peña, ya que, mediante Ueno Bank, accedió a recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y obtuvo contratos públicos de relevancia.

Fuentes cercanas señalan que la convocatoria estaría diseñada solo para que este conglomerado cuente con un canal digital de amplia cobertura. Según el pliego, la estación principal debe ubicarse en Fernando de la Mora (Central), con repetidoras en departamentos como Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Canindeyú, Concepción, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y San Pedro.

La licitación contempla una estación base en Central y 15 repetidoras en el interior del país.

Tendrán en cuenta inversión y propuesta técnica para adjudicar

La adjudicación se basará en la inversión propuesta, la calidad técnica y el proyecto programático. En el aspecto económico, se asignarán hasta 35 puntos según la inversión; en el técnico, hasta 60 puntos, según la solidez del proyecto; y en el programático, hasta 5 puntos.

En cuanto al aspecto técnico, se exige un proyecto detallado que incluya especificaciones del transmisor, línea de transmisión, cálculos de cobertura, fiabilidad de datos y mapas técnicos.

En el ámbito jurídico, los oferentes deberán presentar certificados de antecedentes judiciales y policiales, constancia de cumplimiento tributario, certificado de no estar en quiebra y evidencia de no poseer licencia de televisión digital.

Las licencias para instalar, operar y explotar estaciones del Servicio de Televisión Digital Terrestre tendrán una vigencia de diez años, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación por parte de Conatel.