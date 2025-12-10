Aguinaldo: MTESS informa cómo calcular el monto que se va a cobrar y dónde recurrir ante irregularidades

Para que cada persona reciba el monto que realmente le corresponde, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) explica de manera sencilla cómo realizar el cálculo del aguinaldo según lo establecido en el Código Laboral Paraguayo.

Según detallaron, el proceso es muy sencillo y se deben tener en cuenta algunos puntos que detallamos a continuación.

Lea más: ¿Cómo calcular el aguinaldo?: te mostramos cómo

Sumatoria de ingresos: ¿Qué incluye y que no?

En primer punto, se debe revisar cuanto es el monto que percibió la personas en concepto de remuneraciones durante el año laboral, desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año en curso. En esa suma entran el salario base, las horas extras, las comisiones y cualquier otro ingreso habitual.

Entre los conceptos que no deben incluirse están: la bonificación familiar, los reposos médicos, los viáticos y otros subsidios. Quitando esos ítems, solo queda obtener el total de ingresos computables.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una vez que se obtenga la sumatoria de los ingresos, el siguiente paso es dividirla entre 12 meses. Esa regla se aplica, aunque hayas trabajado un periodo menor a un año, ya que permite una medición clara, uniforme y en línea con las disposiciones del MTESS.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El resultado de esa división es el monto exacto que la persona recibirá en concepto de aguinaldo.

Lea más: Aguinaldo 2025: cuánto debés cobrar y cuál es la fecha límite

Algunos ejemplos prácticos

Para entenderlo mejor, el MTESS presentó algunos ejemplos prácticos.

En el primer caso, si durante todo el año se acumuló ingresos por valor de G. 34.788.576, el aguinaldo será resultará de dividir dicho monto entre 12, que arroja un resultado de G. 2.899.048. En el caso que la persona ha trabajado solo seis meses y en ese tiempo obtuvo ingresos por valor de G. 17.394.288, el cálculo recomendado es el mismo: dividir ese monto entre 12, lo que arroja un resultado de G. 1.449.524, como aguinaldo proporcional.

Calculadora de aguinaldo

Para ayudar a los trabajadores /as y empleadores, el MTESS habilitó una Calculadora Digital de Aguinaldo, en el sitio: www.mtess.gov.py, que permite obtener el monto exacto ingresando los valores detallados de tus ingresos del año.

Con esta información, el MTESS busca que cada trabajador y trabajadora reciba lo que le corresponde y que el pago del aguinaldo se realice de manera correcta y dentro del plazo legal, detallaron desde la cartera estatal.

Desde el Ministerio de Trabajo instan a los empleadores sobre la importancia de cumplir con este derecho, que brinda previsibilidad, bienestar y cierre ordenado del año. Para consultas o denuncias, se puede recurrir a las oficinas del MTESS o comunicarse vía WhatsApp al (0993) 308 100.

Lea más: Jubilados de IPS: ¿Cuánto desembolsó la previsional para pagar haberes y aguinaldo?

Aguinaldo inembargable

Según el artículo 245 del Código Laboral, el aguinaldo es inembargable, lo que significa que no puede ser descontado bajo ningún concepto, lo que asegura que el trabajador reciba la totalidad de su pago. Es decir, no te deben descontar pago de préstamos, asociaciones, descuentos judiciales, aporte obrero patronal y otros.

El orden es clave , la planificación ya debería empezar antes y mirando el ingreso antes. Cuando llegamos a diciembre analizar los compromisos financieros que tenemos sobre todo de las tarjetas de crédito. Ese puede ser un destino interesante de ese dinero extra para arrancar en cero y oxigenar un poco los ingresos.

Claves para aprovechar bien el aguinaldo

Expertos financieros recomiendan algunos tips para dar un uso más provechoso a ese dinero extra que se obtiene a fin de año.

La economista Patricia Goto indicó que ante todo es esencial contar con una buena planificación y presupuesto, que ya se debe tener como hábito desde el inicio del año, lo cual permitirá organizar mejor estos ingresos extras para destinarlos a objetivos específicos.

Lea más: Cuatro tips para la buena administración del aguinaldo y último salario del año

El cobro de este dinero extra es una buena ocasión para deshacerse de algunas deudas. Por ello consideró clave analizar los compromisos financieros que se tiene sobre todo de las tarjetas de crédito, de tal modo que si es posible dejar en cero, eso ayudaría a oxigenar mejor las finanzas personales en el arranque del siguiente año.

También es importante dejar una porción para el ahorro, esto representa una gran ayuda para situaciones imprevistas que se pueden dar en el año