Sitrande estalla contra un “recorte” y pide destitución

El malestar entre los funcionarios de la ANDE surgió a raíz de que el compromiso asumido por el presidente de la institución, Ing. Félix Sosa, era el pago de G. 1.500.000, pero el depósito realizado fue inferior.

En el texto, firmado por su Secretario General, Adolfo Villalba, Sitrande manifestó que es “totalmente comprensible la molestia” de los compañeros, ya que la ejecución presupuestaria del rubro 133, según el sindicato, “daba de sobra para pagar dicho monto”.

“Repudiamos el accionar del presidente que, una vez más, manosea al funcionariado de la ANDE. No es por los 100 mil, es por el respeto que merece Sitrande, que anuncia en su informe un monto y sobre la hora ANDE paga un monto inferior”, sentencia el comunicado.

Como consecuencia directa de este incidente, Sitrande exigió “como mínimo” la destitución del Director de Recursos Humanos de la institución.

La reacción del sindicato no se limitó a la queja salarial.

El comunicado advierte que Sitrande tomará una postura fiscalizadora para “ayudar al presidente a ahorrar“, buscando “ahorros a la ANDE revisando los millonarios negociados de las empresas ‘amigas’ contratistas”.

El sindicato de la institución concluye su mensaje con un tono desafiante: “A Sitrande se le respeta carajo! Si el presidente no entiende eso, qué se vaya”.