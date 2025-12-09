MEC propone ceder inmuebles para saldar millonaria deuda con ANDE

El titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, recibió hoy en su despacho al ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, para abordar la situación de la deuda, que incluye tanto montos acumulados históricamente como facturas vigentes. Según los datos oficiales revelados tras el encuentro, el monto total adeudado por la cartera educativa asciende a G. 84.323.650.552.

Durante la reunión, el ministro Ramírez presentó una propuesta para hacer frente a este compromiso financiero: la cesión de propiedades pertenecientes al MEC como forma de pago. Esta alternativa no solo permitiría al ministerio reducir su pasivo, sino que representa una oportunidad de expansión para la empresa estatal de electricidad. Según informaron desde la ANDE, estos inmuebles podrían ser utilizados para la construcción de nuevas subestaciones y agencias regionales.

Ambas instituciones acordaron la conformación de mesas de trabajo permanentes. Estos equipos estarán integrados por representantes legales del MEC y técnicos de la Gerencia Comercial de la ANDE, quienes analizarán la viabilidad técnica y legal de los inmuebles ofrecidos y establecerán el mecanismo definitivo para la regularización.