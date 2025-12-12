Convocan a choferes a nueva tripartita este lunes para evitar paro

El Gobierno convocó a una nueva mesa tripartita para este lunes 15 de diciembre, a las 09:00, en la sede del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de evitar un nuevo paro del transporte público anunciado para la próxima semana.

El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó en entrevista con radio ABC 730 AM que la convocatoria se da luego de que los sindicatos de choferes notificaran formalmente la medida de fuerza, prevista para los días 16 y 17 de diciembre.

Según explicó, la reunión contará también con la participación del Viceministerio de Transporte, por ser autoridad rectora del sector, ya que varios de los reclamos planteados tienen relación directa.

Las federaciones Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) y Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT) comunicaron que la huelga fue resuelta el pasado 10 de diciembre. En su petitorio, los sindicatos piden al menos cuatro puntos.

El primero es el supuesto incumplimiento de un acuerdo firmado el 2 de septiembre, que permitió levantar una huelga anterior. El segundo reclamo apunta a la modificación de los artículos 20, 39 y 45 del proyecto de Reforma del Transporte Público. En tercer lugar, exigen garantías para la defensa de los puestos de trabajo de los choferes. Finalmente, solicitan declarar como interlocutor no válido al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, al considerar que no reúne las condiciones para el cargo.

Negociación compleja, según viceministro

El viceministro de Trabajo reconoció que el escenario es más complejo que en negociaciones anteriores, ya que uno de los puntos en discusión es la reforma del transporte, un proyecto que ya cuenta con sanción del Congreso y se encuentra a la espera de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

De los 120 artículos de la normativa, las federaciones mantienen objeciones puntuales sobre al menos tres disposiciones. El viceministro señaló además que, hasta el momento, tres líneas de transporte confirmaron su adhesión a la huelga, aunque no se descarta que durante el fin de semana se sumen más.

Desde el Ministerio de Trabajo recordaron que la ley obliga a comunicar con antelación cualquier medida de fuerza, tanto del sector laboral como empresarial, y expresaron su expectativa de que el diálogo permita alcanzar un entendimiento.

“No queremos que la ciudadanía se vea afectada”, afirmó Segovia.