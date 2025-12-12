Búho 2 ya conecta Asunción y Limpio con servicio nocturno

Desde el miércoles comenzó a operar el nuevo trayecto de la red de buses nocturnos, denominado línea Búho 2 (B2), que conecta Asunción con la ciudad de Limpio.

El servicio, operado por la empresa San Isidro S.R.L., se suma a las líneas B1 (Asunción–San Lorenzo), B3 (Asunción–Ñemby) y B4 (Asunción–Luque), ampliando así la cobertura del transporte nocturno en el área metropolitana.

Lea más: Búho: una línea se suma a la red y se extiende el servicio nocturno hasta esta ciudad

Recorrido cubre puntos clave de la capital

El Búho 2 ingresa a Asunción por la avenida San José y continúa por la ruta PY03 General Aquino, avenida General Artigas, avenida España, Estados Unidos, Félix de Azara, General Díaz, Hernandarias, avenida República y Cristóbal Colón.

Para la salida desde la capital, el trayecto inicia en Cristóbal Colón y sigue por Oliva, Cerro Corá, Brasil, General Artigas, la ruta PY03, Mariscal Estigarribia y avenida San José.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El servicio opera con intervalos de aproximadamente 45 minutos a una hora entre cada unidad, según explicó uno de los choferes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El “Búho 4” ya recorre Asunción–Luque con acompañamiento policial

“Ya tenemos pasajeros desde el primer turno”

Leonardo Talavera, conductor del servicio, comentó que la línea B2 comenzó a operar oficialmente el martes por la noche, iniciando su recorrido a las 22:50 y extendiéndose hasta cerca de las 04:00.

“Estamos saliendo a las 22:50 y después ya vienen los otros coches. Salimos casi cada 45 minutos. Ya hay pasajeros en el primer y segundo turno; después baja un poco porque la gente recién está conociendo”, detalló.

El chofer destacó que Limpio es uno de los puntos con mayor demanda en las madrugadas.

“A las tres de la mañana ya tenemos muchos pasajeros que entran temprano al centro. Limpio es lo más principal porque hay mucha gente que viene y va a esa hora”, mencionó.

<br>