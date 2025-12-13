Paraguay impulsa la industria con empleo y nuevas leyes de alta tecnología, dice viceministro

El sector industrial cierra el año enfrentando muchos desafíos, pero también con importantes logros. A inicios de 2025 se proyectaba un crecimiento del 3,8%, pero finalmente se cerró con un aumento del 4,5%, sostuvo Marco Riquelme. Además, se generaron 35.000 nuevas ocupaciones en la industria, un dato que el sector considera fundamental.

El subsecretario de Estado señaló que uno de los avances importantes fueron las leyes de inversión, incluyendo la modernización de la ley de máquinas después de 30 años y la modificación de la Ley N° 60/90, luego de casi 30 años.

“Creamos una nueva ley de bienes de alta tecnología, donde se intentó avanzar en el proceso de evolución industrial, agregando un mayor nivel de complejidad a la industria”, indicó.

Riquelme explicó que en los últimos 30 años Paraguay recibió maquila generalmente de baja complejidad, pero de alto empleo. Con la ley de bienes de alta tecnología, lo que se busca es incrementar la complejidad industrial, de modo que la fuerza laboral pueda desarrollar nuevas capacidades.

Para el viceministro, estas leyes de incentivos son clave, ya que cada año ingresan 100.000 personas a la población económicamente activa en Paraguay. Sostuvo que a los jóvenes se les debe dar oportunidades para generar dos cosas: primero, un conocimiento específico de la industria donde ingresan para su primer empleo, y segundo, la disciplina que les servirá para toda la vida.

“Muchas veces, un joven que debe conseguir trabajo a temprana edad entre malas influencias pierde esa disciplina y después le resulta difícil reencauzarse, mientras que otros de su edad avanzan”, comentó.

“Máquina generadora de empleo”

Añadió que estas leyes de incentivo convierten al sector en una “máquina generadora de empleo” a través de los emprendimientos, principalmente para dar oportunidades a los jóvenes que están ingresando al mercado laboral.

En ese contexto, se están recibiendo inversiones para el rubro de maquila. Riquelme destacó que el 85% de las empresas maquiladoras en Paraguay son mipymes, y que con este régimen el país logra diversificar su matriz productiva.

“Esto hace que Paraguay dependa cada vez más de sí mismo y menos de las condiciones climáticas. Como país, estamos dando competitividad a un rubro que se encuentra en crecimiento sostenido”, indicó.

Comentó que hoy la maquila es el cuarto sector exportador más grande del país, tras la soja, la carne y la energía eléctrica, y que el Gobierno trabaja para acompañar el potencial del rubro maquilador.

Desarrollo de la industria

En su discurso de fin de año ante la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el viceministro identificó tres factores que limitan el crecimiento industrial y sobre los que el Gobierno enfocará sus esfuerzos: financiamiento adecuado para el sector, orden para acompañar el desarrollo industrial y capacitación de la fuerza laboral.

De acuerdo con Riquelme, estos son puntos importantes y aún “hay muchas cosas por hacer”. Afirmó que se debe planificar y que la organización futura estará basada en estos tres grandes objetivos.

“Haremos una presentación a todo el sector privado a inicio de año sobre nuestra idea de cómo alcanzar estos desafíos, porque necesitaremos su participación. Es clave que nos acompañen, nos proporcionen herramientas y empujen para que estas políticas continúen trascendiendo en otros gobiernos”, precisó.

Inversiones en Paraguay

Sobre el desembarco de inversiones en el sector industrial, resaltó que “Paraguay realmente es una luz que brilla en cuanto a estabilidad” en una región que se caracterizó en las últimas décadas por su inestabilidad.

Aseguró que lo mejor que se le puede ofrecer a un inversionista es previsibilidad, algo que Paraguay está brindando. Señaló que antes los inversionistas veían a Paraguay como un país poco conocido para invertir.

“Hoy los inversionistas se apresuran porque quieren llegar primero, porque saben que industrializando en Paraguay generan mucha más competitividad que en otros países”, apuntó.

Con esto, el país busca integrarse a la cadena productiva de Brasil y Argentina, aportando desde sus capacidades y ventajas competitivas.