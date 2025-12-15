Aguinaldo: el MEF inicia los pagos en Salud y a administrativos

Tras la pausa del fin de semana, el Tesoro Público reactiva este lunes, 15 de diciembre, la maquinaria de pagos de fin de año. Según el cronograma oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la jornada marca el inicio de las acreditaciones de salarios y aguinaldos para el funcionariado activo.

En esta segunda etapa del calendario, los recursos se destinan específicamente a los funcionarios administrativos de las distintas entidades del Estado y al personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS).

A diferencia del pago del último viernes — de haberes y pensiones—, los desembolsos de esta semana impactan directamente en el consumo comercial, porque que incluyen el pago del decimotercer salario (aguinaldo) a la fuerza laboral pública.

El operativo global de fin de año, que arrancó el viernes 12 de este mes y se cerrará el viernes 19, contempla una inyección total a la economía de G. 4,8 billones (aproximadamente USD 682 millones).

La financiación de este monto la hacen mayoriente con recursos genuinos: el 89% (G. 4,28 billones) proviene de la Fuente 10 (Recursos del Tesoro), recaudados vía impuestos, mientras que el 11% restante (G. 524.973 millones) corresponde a recursos propios de las instituciones (Fuente 30). El plan de pagos alcanza a 702.864 beneficiarios en total.

Cómo sigue la semana

Para evitar la congestión en el sistema bancario, el MEF mantiene su esquema escalonado para los próximos días:

Martes 16: Será el turno de las Fuerzas Públicas (Policía Nacional y Militares) y los funcionarios del Poder Judicial.

Miércoles 17: Se acreditarán los sueldos y aguinaldos para el sector educativo (MEC), tanto docentes como administrativos.

Jueves 18: Cobrarán los funcionarios de las Universidades Nacionales y las Gobernaciones.

Viernes 19: El calendario cierra con los jubilados y pensionados de la Caja Fiscal, quienes percibirán sus haberes mensuales más la gratificación anual.

La cartera de Economía recuerda que, aunque los fondos están disponibles, la acreditación final en las cuentas de los funcionarios depende de la gestión de cada institución. Los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) ante el Tesoro.

