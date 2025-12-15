Choferes apuntan a que no existe voluntad política para frenar la huelga

El Gobierno y gremios de choferes no lograron llegar a un acuerdo y el paro de conductores de buses del Área Metropolitana de Asunción, previsto para mañana y el miércoles, sigue siendo una posibilidad.

Los choferes se mantienen en sus exigencias: la renuncia del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y un veto parcial al proyecto de ley de reforma del transporte público.

“Lamentablemente, no tenemos esa voluntad política de parte del Estado. Inclusive los propios legisladores, que coincidieron con nosotros, lastimosamente aprobaron todo”, señaló Gerardo Jiménez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat).

Seguido remarcó: “Llegamos a esta distancia porque no somos escuchados, por sobre todas las cosas, de parte del señor viceministro del transporte, a quien directamente responsabilizamos por todo esto”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Falla negociación y huelga de choferes se mantiene

“Nosotros estamos a favor de que se haga realmente la reforma, pero no atropellando los derechos laborales, ni la Constitución Nacional. Todas estas cosas, nosotros las habíamos dicho a ellos, pero lastimosamente, esta gente no quiere saber de eso nada”, aclaró el representante de Fetrat.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los aspectos del proyecto de ley que más descontento ha generado entre los choferes es su artículo 20, que categoriza al transporte público como un “servicio imprescindible” y establece que en casos de huelga debe garantizarse la provisión del servicio en al menos un 60 por ciento; entiéndase, al menos seis de cada diez choferes deberían trabajar.

El otro punto es artículo 39, que regula la continuidad laboral de los choferes cuando un nuevo operador asuma una concesión y permite la absorción solo de trabajadores con al menos dos años de antigüedad, lo que, según argumentan los trabajadores, podría permitir despidos masivos.

“Ellos pusieron solamente a conductores. Pero el sistema de transporte público no solamente depende del funcionamiento de los conductores. Están los mecánicos bomberos, electricistas, inclusive hay parte administrativa. Ellos son trabajadores también y eso se llevó en cuenta”.

Lea más: Reforma del transporte no viola derechos laborales, insiste el Viceministro ante amenaza de huelga

El tercer punto es el artículo 45, que divide los componentes del sistema de transporte en tres, flota, infraestructura y servicios complementarios, y que los choferes opinan, fragmenta responsabilidades y genera incertidumbre sobre quién será el empleador directo de los trabajadores.

“Ni siquiera se tocó la parte en que se va a tercerizar el servicio de transporte, en ninguna parte mencionan quién se encarga de los trabajadores, si tenés problemas laborales vos no le identificás a tu empleador”,

“Hoy, ellos (las autoridades) se ratificaron en los tres artículos y nosotros rechazamos categóricamente esto. Después se dio un cuarto intermedio, dijeron que iban a hablar con el presidente y después nos comunicaron que en enero recién nos va a recibir el presidente y mañana ya es la huelga”,

Lea más: Reforma del transporte no viola derechos laborales, insiste el Viceministro ante amenaza de huelga

“Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero solamente si hablamos con el presidente de la República. También pedimos que renuncie el viceministro de Transporte”, finalizó Gerardo Jiménez.