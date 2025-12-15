Choferes tratan de mentirosa a ministra y huelga es casi inminente

El presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte, Gerardo Jiménez, confirmó que la última posibilidad para frenar la huelga depende exclusivamente del presidente de la República, ya que —según afirmó— hubo reiterados incumplimientos de compromisos asumidos por autoridades del Ejecutivo y del Congreso.

Jiménez explicó que el gremio participará de una mesa tripartita convocada a última hora, aunque consideró que se trata de un paso formal y que la decisión de fondo ya fue tomada en un congreso sindical. “Vamos a cumplir, pero todas las instancias ya están agotadas”, sostuvo.

Según el dirigente, los trabajadores aceptaron suspender anteriores huelgas tras compromisos asumidos primero en el Ministerio de Trabajo, luego en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados. Sin embargo, denunció que ninguna de las mesas de trabajo prometidas se concretó.

El sindicalista recordó que incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se comprometió a impulsar un espacio de diálogo con los principales actores del sistema de transporte —usuarios, trabajadores y empleadores—, lo que finalmente no ocurrió.

Acusaciones contra la ministra de Obras Públicas

En otro momento, el vocero sindical acusó directamente a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, de mentir a la prensa y a la ciudadanía. Según Jiménez, es falso que exista un acuerdo con el 95% de los gremios para levantar la huelga.

“En ningún momento nos llamaron, ni siquiera un ‘telefonazo’. Eso indigna a los trabajadores y a los usuarios”, afirmó, y sostuvo que este tipo de declaraciones reflejan “falta de seriedad e incapacidad” por parte de las autoridades.

Cuestionan la reforma del transporte

Jiménez recalcó que el problema es la falta de diálogo para construir el proyecto de reforma del transporte público, que ya fue sancionado por el Congreso y está pendiente de promulgación. Aseguró que la ley no garantiza un servicio eficiente ni protege a los trabajadores ni a los usuarios, y señaló que lo único que pasará es que el Estado terminaría comprando buses sin asegurar mejoras reales en el sistema.

“Nos marginaron hasta el último momento, no nos dieron espacio ni para participar en las modificaciones”, afirmó. El dirigente señaló que incluso legisladores reconocen que la reforma será difícil de ejecutar.

Cuándo y a quiénes afectará la huelga de transporte

De no haber un acuerdo en la mesa tripartita convocada para hoy, la huelga se iniciará a las 00:00 de este martes y se extenderá por 48 horas, adelantó. La medida de fuerza afectará el transporte público de Asunción y el área metropolitana.

Los trabajadores reiteraron que no se oponen a una reforma del transporte, pero exigen que sea producto del consenso y que garantice un servicio eficiente para los usuarios, condiciones laborales dignas y reglas claras para los empleadores.