Falla negociación y huelga de choferes se mantiene

La reunión tripartita que tuvo lugar en la mañana de este lunes entre representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Viceministerio de Transporte y gremios de conductores que amenazan con ir a un paro mañana y el miércoles no llevó a un acuerdo que permita desactivar la inminente medida de fuerza.

Reportes indican que los choferes se mantienen en sus reclamos: la renuncia del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y un veto parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que plantea una reforma integral del transporte público en Asunción y el Área Metropolitana, una propuesta legislativa que, según los trabajadores del transporte, contiene puntos que vulneran sus derechos laborales.

Ese proyecto de ley fue recientemente sancionado por el Congreso y espera que el presidente Santiago Peña decida su promulgación o veto.

Los reclamos de los choferes

Uno de los aspectos del proyecto de ley que más descontento ha generado entre los choferes es su artículo 20, que categoriza al transporte público como un “servicio imprescindible” y establece que en casos de huelga debe garantizarse la provisión del servicio en al menos un 60 por ciento; entiéndase, si se produce un paro, al menos seis de cada diez choferes deberían trabajar.

Los gremios de choferes ven esa disposición como un eventual atentado contra su derecho constitucional a ir a huelga.

Otro punto del proyecto de ley que los choferes exigen sea modificado es el artículo 39, que regula la continuidad laboral de los choferes cuando un nuevo operador asuma una concesión y permite la absorción solo de trabajadores con al menos dos años de antigüedad, lo que - según argumentan los trabajadores – podría permitir despidos masivos.

También apuntan al artículo 45, que divide los componentes del sistema de transporte en tres – flota, infraestructura y servicios complementarios – y que los choferes opinan fragmenta responsabilidades y genera incertidumbre sobre quién será el empleador directo de los trabajadores.

Los conductores han insistido en pedir la renuncia del viceministro Rolón y este lunes, antes de la reunión tripartita, representantes de la Federación de Trabajadores del Transporte calificaron como “mentirosa” a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, bajo cuya cartera trabaja el Viceministerio de Transporte y quien recientemente afirmó que un acuerdo para desactivar la huelga estaba cerca.

A menos que los choferes y el gobierno alcancen un acuerdo en las próximas horas, los conductores irían a paro desde la medianoche del martes.