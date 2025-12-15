Criptominería ilegal: incautan 56 equipos procesadores

Durante el procedimiento de la ANDE, el Ministerio Público y la Policía Nacional, los técnicos de la empresa estatal de electricidad constataron la existencia de 56 equipos de criptominería en el predio, los cuales eran alimentados por un transformador trifásico de Media Tensión instalado de forma completamente irregular.

La ANDE destacó que este esquema ilegal no solo ponía en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico, sino que también generaba un daño patrimonial estimado en G. 97.000.000 de manera mensual a la institución.

Aunque no se hallaron personas en el momento del operativo, la ANDE advirtió que los responsables del delito deberán afrontar el pago del daño patrimonial, además de los gastos de intervención y la aplicación de multas, conforme a lo establecido en la Ley N.º 966/64.

Lea más: Intervienen estancia por robo de energía y sospecha de criptominería ilegal

Las 56 máquinas de minería y el transformador fueron incautados y trasladados inmediatamente al depósito de la ANDE, quedando a disposición del Ministerio Público para que continúe con sus investigaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El allanamiento fue ejecutado en cumplimiento de la Causa Judicial N.º 6249/25, emitida por el Juez Penal de Garantías, Abog. Juan Martín Areco Torraca. La comitiva estuvo encabezada por el agente fiscal de turno, Abog. Andrés Cantaluppi, e incluyó a representantes de la Unidad Penal N.º 7, así como a técnicos, asesores jurídicos de la ANDE y efectivos del Departamento de Delitos Económicos y la Comisaría N.º 12 de Vista Alegre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ANDE recuerda a la ciudadanía la gravedad de la sustracción de energía eléctrica, que está tipificada como delito en la reciente Ley N.º 7.300/24, la cual “protege la integridad del sistema eléctrico y modifica el artículo 173 del Código Penal”. Esta normativa establece penas privativas de libertad de hasta 10 años.