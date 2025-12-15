¿De qué trata la campaña “no te ahogues en tus deudas” para morosos de la Essap?

La Essap inició la campaña “no te ahogues en tus deudas” con la que buscan regularizar las cuentas de aproximadamente 60.000 usuarios, de los 350.000 que obtienen el servicio de la aguatera estatal.

La campaña está vigente desde el 9 de diciembre y va hasta el 28 de febrero de 2026, dirigida a usuarios con cuentas activas, suspendidas, irregulares e incluso con conexiones clandestinas, quienes podrán acceder a planes de pago flexibles y beneficios escalonados, de acuerdo con el monto de la entrega inicial y de esta manera facilitar la regularización de un servicio esencial como el agua potable y el saneamiento sanitario, indicaron desde la aguatera.

Explicaron desde la empresa estatal que con la campaña se ofrece un plan de financiación de deudas, también atendiendo que en el mes de diciembre, un mes en el que el consumo de agua potable se dispara y genera un doble problema.

“Busca justamente ponernos del lado del usuario, entendemos la situación financiera y económica de la mayoría de nuestros usuarios que muchas veces, por esta razón o quizás por no tener una cuenta activa conectada o quizás también muchos de ellos se vieron en la necesidad de tener que acudir a alguna conexión clandestina”, indicó Luis Fernando Bernal, presidente de Essap.

Financiación de deudas

Los beneficios establecidos contemplan distintos niveles de exoneración de intereses moratorios de los usuarios de la Essap:

Entrega mínima del 10% de la deuda total : formalización de acuerdos de pago y financiamientos sin exoneración de intereses.

Entrega del 20% : exoneración del 50% de los intereses moratorios.

Entrega del 30% : exoneración alcanza el 80% de los intereses.

Entrega del 50% o más : exoneración total (100%) de los intereses moratorios.

Pago al contado del total de la deuda : exoneración del 100% de los intereses.

Para deudas iguales o superiores a G. 10.000.001: financiamiento de hasta 48 cuotas, sin necesidad de autorizaciones adicionales, siempre que se realice una entrega inicial del 50%.

La Essap incorporó además una herramienta digital que permite gestionar el fraccionamiento de deudas de forma 100% online, a través de la plataforma Mi ESSAP, disponible las 24 horas y accesible desde cualquier dispositivo móvil.

Los pagos podrán realizarse en la Caja Central de Asunción (Avda. España c/ Padre Pucheau N.º 926), en la Caja Central de San Lorenzo (Saturio Ríos y 14 de Mayo), así como en las bocas de cobranza habilitadas: Infonet, PractiPago, Aquí Pago, Pago Express, Wepa, Pago Móvil, Zimple y Banca Web.

Señalaron que para realizar los trámites es necesario contar con el número de Cuenta Corriente Catastral o ISSAN. En los casos de fraccionamiento o solicitud de exoneraciones, se requerirá la actualización de datos del usuario y la presentación de la documentación correspondiente, conforme a la normativa vigente.

Sincerar catastro

Bernal agregó que buscan dar mayor accesibilidad a los usuarios que se ven en la imposibilidad de pagar una deuda ya acumulada hace bastante tiempo, así como también sincerar el catastro comercial con usuarios activos, a fin de conocer la realidad de los metros cúbicos de agua que realmente necesitan bombear a todo el sistema de usuarios activos.

Indicó que la cartera de mora a la que apuntan es de aproximadamente G. 90.000 millones de saldo en rojo por parte de los usuarios, los cuales no incluyen a las instituciones del Estado.

“Con el estado tenemos un tratamiento diferenciado en el sentido de que en primer lugar, creemos que el Estado debe dar el ejemplo a la hora de pagar los servicios básicos, así como también las deudas por parte del Estado para con la ESSAP ya superan los US$ 48 millones, claramente es una deuda superior a la que estamos mencionando”, detalló.

También resaltó que si bien son una empresa que busca actuar con toda la rigurosidad, también consideran que se trata de una institución estatal en la que los usuarios acceden a una conexión clandestina muchas veces por falta de respuesta por parte de la empresa o por desconocimiento, o ha solicitado una conexión y la Essap no estuvo a la altura de la demanda del ciudadano, que se suma al crecimiento vertiginoso de las ciudades.