Esta mañana, el Ministerio de Trabajo intentará frenar huelga de choferes en una tripartita

Hoy, a las 9:00, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) realizará una reunión tripartita con el objetivo de evitar la huelga de choferes del transporte público anunciada desde mañana martes 16 hasta el miércoles 17 de diciembre. La convocatoria se da tras la sanción del proyecto de ley de reforma del transporte público, cuya promulgación o veto parcial depende ahora del presidente de la República, Santiago Peña.

Desde los gremios de trabajadores del transporte adelantaron que la reunión podría ser decisiva, aunque enfatizaron que las instancias previas de diálogo ya están agotadas y que el paro sigue firme si no tienen señales concretas desde el Poder Ejecutivo.

Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), explicó que el gremio rechaza puntualmente los artículos 20, 39 y 45 del proyecto aprobado por el Congreso, que piden que el ejecutivo vete.

Según detalló, el artículo 20 mantiene al transporte como “servicio público imprescindible”, lo que —advirtió— habilita sanciones contra los trabajadores en caso de interrupciones del servicio durante una huelga“. El servicio de transporte no es imprescindible, es esencial, y así lo garantiza la Constitución. El Convenio 87 de la OIT ratifica el derecho a huelga en Paraguay”, sostuvo.

En cuanto al artículo 39, Giménez cuestionó que regula la continuidad laboral de los choferes cuando un nuevo operador asuma una concesión, permitiendo la absorción solo de trabajadores con al menos dos años de antigüedad, lo que —según el gremio— abre la puerta a despidos masivos.

Finalmente, criticó el artículo 45, que define los componentes del sistema (flota, infraestructura y servicios complementarios), al considerar que fragmenta responsabilidades y genera incertidumbre sobre quién será el empleador directo de los trabajadores.

“Solo el Presidente puede frenar la huelga”

En entrevista con ABC, Giménez afirmó que la tripartita de hoy llega luego de reiterados compromisos incumplidos por parte de las autoridades. Recordó que el gremio ya había postergado medidas de fuerza tras promesas del Viceministerio de Transporte, de la Cámara de Senadores y posteriormente de la Cámara de Diputados.

“Ya se han agotado todas las instancias. Se hicieron compromisos que no se cumplieron. Hoy ya no hay garantías”, sostuvo.

Según explicó, tras la última sanción en el Senado, el gremio concluyó que solo el Presidente de la República tiene la capacidad política de frenar la huelga.

“El único que puede torcer o posponer nuevamente esta huelga es el propio Presidente de la República”, afirmó.

Condiciones para levantar la huelga

Giménez fue enfático al señalar que la postura del sector es clara: si el presidente Santiago Peña no interviene directamente, la huelga seguirá adelante.

Las condiciones planteadas por el gremio son dos: La destitución del viceministro de Transporte, y el veto de los artículos 20, 39 y 45 de la ley de reforma.

“Si llegamos al Ministerio de Trabajo y no está el presidente de la República, vamos a dejar sentada nuestra postura y nos vamos a retirar”, adelantó.

Consultado sobre la posibilidad de acudir a una convocatoria en Mburuvicha Róga, Giménez señaló que el gremio acudiría sin objeciones si el llamado proviene directamente del mandatario.

“Si hay una convocatoria del Presidente de la República, tenemos que acudir. Es la única instancia que hoy puede inclinar esta huelga”, afirmó.