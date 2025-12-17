Paciente dona tejido óseo en el IPS Ingavi

El donante es un paciente de 46 años diagnosticado con artrosis de cadera, quien fue sometido a una cirugía de implantación de prótesis total de cadera en el Servicio de Ortopedia y Traumatología (OyT) del Hospital de Especialidades Quirúrgicas IPS Ingavi.

El doctor Héctor Llano, coordinador del área de Banco de Tejidos del IPS Ingavi, explicó que durante los procedimientos de reemplazo total de cadera normalmente se extrae la cabeza femoral —tejido óseo— que suele ser desechado. Sin embargo, en esta ocasión, el paciente otorgó su consentimiento informado para donar el tejido, permitiendo su aprovechamiento con fines terapéuticos.

Varios pacientes serán beneficiados con la donación

El tejido fue recibido por el personal del Banco de Tejidos siguiendo estrictos protocolos y procedimientos de bioseguridad, tanto para garantizar la calidad del material como la protección del personal de salud. Posteriormente, fue empaquetado en bolsas de bioseguridad y trasladado en condiciones de criopreservación al Banco de Tejidos CENQUER, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), institución con la que el IPS mantiene un convenio de cooperación interinstitucional.

Según detalló el doctor Llano, este donativo permitirá beneficiar a pacientes que se encuentran en lista de espera y que requieren injertos óseos para cirugías de traumatología y neurocirugía.

En ese sentido, destacó la importancia de la donación de tejidos e instó a los asegurados a informarse y seguir el ejemplo solidario del paciente.