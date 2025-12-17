Peña confirma presencia de Cartes en reunión secreta con ministros de la Corte

Esta mañana, Santiago Peña, negó que haya mantenido una reunión “secreta” con ministros de la Corte Suprema de Justicia y el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. Aseguró que se trata de una calificación errónea atribuida por los medios.

“No hay para nada. Yo me reúno casi todos los días con miembros del Parlamento, con ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, con bancadas oficialistas, disidentes y opositores”, sostuvo el mandatario al ser consultado sobre el encuentro, que no figuró en la agenda pública.

Peña aseguró que existen reuniones oficiales y reuniones de trabajo que no necesariamente forman parte de actos protocolares. Sostuvo que el hecho de que no estén en la agenda que se publica no quiere decir que sean secretas.

Ante los cuestionamientos sobre la falta de publicidad del encuentro y el hecho de que ministros opositores no fueron invitados, Peña reiteró que recibe permanentemente a distintos actores de la sociedad paraguaya y que no puede extender invitaciones a la totalidad de los miembros de órganos colegiados.

“Cuando recibo a un miembro del Parlamento, no puedo recibir a los 125”, argumentó.

“Lejos de debilitar, fortalece la institucionalidad”

Consultado sobre si este tipo de reuniones debilita la institucionalidad democrática, el presidente aseguró que no considera que sea así: “Para nada. Yo creo que fortalece (...) El presidente del Poder Ejecutivo en sede de otro poder del Estado fortalece la democracia. Hay diálogo”, manifestó.

En otro momento, le consultaron sobre la participación de Horacio Cartes, el titular de la ANR, en el encuentro. Al respecto, dijo que “es presidente del partido” y se reúne regularmente con él.

Ante la pregunta de si considera que está bien que un titular de partido esté en una reunión con ministros de la Corte, dijo que es “súperimportante” y sostuvo que no fue secreta.