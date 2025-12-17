El crecimiento económico será efectivo solo si llega al consumo interno, advierten

Desde el sector industrial resaltan que el crecimiento macroeconómico debe beneficiar al consumo interno.

El vicepresidente primero de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, señaló que, desde el punto de vista macroeconómico, se registran buenas noticias. El crecimiento proyectado para el país se ubica en un 6%, un porcentaje que es “todo un récord en la región”, consideró.

No obstante, García señaló que es fundamental que este crecimiento también se refleje en el consumo interno, donde se observa un “desfase” entre los indicadores macroeconómicos y la situación real del consumo. “Es fundamental realizar algunos ajustes para que estas buenas noticias se concreten a nivel del pueblo”, añadió.

Resolver deudas

En ese sentido, subrayó la importancia de resolver la deuda del Estado con los contratistas, ya que el pago generará un derrame económico hacia sectores específicos, como la construcción y el farmacéutico. Para el gremio es necesario que estas deudas se honren en tiempo y forma, explicó.

“Si bien existen conversaciones sobre el tema, la realidad es que hay retrasos en los pagos a los proveedores”, dijo.

Cuidar el crecimiento del 6%

El presidente de Cifarma señaló que es fundamental cuidar los números macroeconómicos que se están logrando, y que las cuestiones políticas deben correr aparte, “no tiene que mezclarse nunca” con la económica.

Apuntó que por esa razón, el país tiene solvencia desde el punto de vista macro, porque hasta ahora se respeta la política establecida por el Banco Central del Paraguay (BCP) y por el Ministerio de Economía. Volvió a señalar que desde el sector industrial consideran que la parte política no debe mezclarse, en ningún caso, con la economía.

Sector farmacéutico

Por otro lado, el también el dirigente empresarial aseguró que las deudas del Estado afectan al sector, aunque reconoció que nunca se tuvo tantas compras de otro gobierno, como las que tuvieron con el actual, hecho que motivó que la deuda aumentará.

“Desde el punto de vista del crecimiento, las ventas al Estado son fundamentales. La industria en general no tiene financiamiento directo, y una de las formas de crecer es a través de las compras del sector público. Si existen dificultades de cobro, esto siempre afecta nuestra capacidad de crecimiento y de inversión en tecnología”, explicó.

Financiamiento para las industrias

Agregó que la industria farmacéutica requiere actualización constante y el uso de alta tecnología, por lo que es fundamental contar con financiamiento adecuado. Respecto a las cobranzas por ventas a instituciones públicas, García afirmó que se encuentran al día.

En cuanto al financiamiento propio del sector, indicó que para ellos es clave contar con respaldo financiero, similar al que recibe el rubro agropecuario. Durante el discurso de cierre de año de la UIP, el viceministro de Industria, Marco Riquelme, confirmó que uno de los puntos de trabajo del Gobierno para el próximo año será facilitar un apoyo financiero acorde al rubro industrial.

“Creo que debemos sentarnos con todos los actores y buscar los elementos necesarios, dado que el sector necesita financiamiento a mayor plazo para crecer y mejorar la tecnología, lo que implica una inversión significativa”, concluyó Riquelme.