Nuevo ajuste en proyección del PIB que crecerá 6% este año y 4,2% en 2026

La economía paraguaya cerrará este 2025 con un crecimiento del 6%, de acuerdo con las nuevas proyecciones que dio a conocer ayer el Banco Central del Paraguay (BCP) en base a los indicadores de corto plazo que muestran desempeños por encima de lo esperado sobre todo en servicios, industrias y más recientemente por el recupero en el sector agrícola.

El dato presentado ayer por el titular del BCP Carlos Carvallo en el evento de evaluación y perspectivas, es el cuarto ajuste de las proyecciones realizadas en este periodo ya que inicialmente se esperaba un crecimiento del 3,8%, luego se ajustó en marzo al 4%, en junio se elevó al 4,4%, en setiembre se elevó al 5,3% y ahora en diciembre al 6%. Un desempeño que duplica al promedio 2,7 % esperado en la región latinoamericana, informó Carvallo.

El titular del ente monetario mencionó igualmente que para el año 2026, Paraguay se posicionaría nuevamente entre los países de mayor crecimiento en la región, con una proyección de 4,2%, que por el momento es un dato “conservador”.

“Lo que vemos es una economía que crece sobre bases diferentes a las que estábamos acostumbrados algunos años atrás” Es un crecimiento equilibrado y no tenemos ningún sector rezagado y eso se manifiesta en el comportamiento del mercado laboral” expresó Carvallo.

Inflación “controlada” y cerca de la meta

En otro momento de su presentación, el titular del BCP Carlos Carvallo destacó la estabilidad que ha presentado el índice de la inflación, que proyecta cerrar el año en 3,6 % y no descarta que el número final esté más cerca del 3,5% que es el nuevo objetivo del BCP. El ajuste a la baja en las proyecciones sobre la inflación (de 3,8% a 3,6%) tienen relación con la baja de precios en los productos importados por efecto del dólar y por la baja del precio del combustible. Para el 2026, la expectativa es cerrar en niveles similares, en 3,5%.

No obstante, el IPC por sectores muestra que todavía hay una alta inflación en el rubro de alimentos con una variación interanual del 10%, por el incremento de precios que se observa en varios productos, principalmente en la carne vacuna. Aunque para el BCP son rubros “puntuales” que no afectan mayormente en el índice general, la ciudadanía si siente los impactos del encarecimiento de los principales rubros de la canasta básica.

Crecimiento pero no para todos

Si bien el crecimiento económico que exhiben la mayoría de los sectores económicos es buena noticia, hay desafíos estructurales y reformas que se esperan acompañen esta bonanza de tal modo que los ciudadanos también puedan percibir esta mejora en sus ingresos.

Al respecto, Carvallo mencionó que como Banco Central están conformes con la misión que tienen de velar por la estabilidad de precios y ratificó que la macro economía si tiene su relevancia e importancia en término de índices de confianza para atraer inversiones que luego se traduzcan en mejores empleos para los ciudadanos.