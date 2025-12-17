Feprinco exhorta al Gobierno a evitar medidas populistas y atender la microeconomía

La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) dio ayer, martes, su mensaje de fin de año, que reunió todos los puntos que preocupa al empresariado en materia socioeconómica.

El presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y miembro de la Feprinco en representación del sector comercial, Iván Dumot, se refirió a la proyección de crecimiento macroeconómico del 6% para este año, dada a conocer recientemente por el Banco Central del Paraguay (BCP).

En ese sentido, destacó la labor del Gobierno y el posicionamiento del país en los mercados internacionales, aunque sostuvo que ese desempeño macroeconómico debe trasladarse a la microeconomía. De lo contrario, los beneficios no llegan finalmente a los compatriotas ni al consumidor final, que no los percibe en su bolsillo, y todo queda reducido a “números que se valoran afuera, pero no se sienten puertas adentro”, sentenció.

Dumot afirmó que el país atraviesa un momento en el que la mirada internacional sobre la economía paraguaya es “muy positiva”. Sin embargo, señaló que, desde la perspectiva local, aún existen múltiples cuestiones por resolver para lograr una mejora real de la microeconomía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Productos sin registro sanitario: Senado se interioriza de las denuncias de gremios

“Persisten debilidades a nivel interno”

En ese contexto, mencionó la inseguridad jurídica como uno de los puntos críticos. Indicó que, mientras se promociona al país en el exterior como un lugar atractivo para invertir, a nivel interno persisten debilidades institucionales que todavía deben corregirse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, señaló que existe un Poder Judicial que supuestamente busca mantener su independencia, pero cuestionó que, cuando deben resolverse cuestiones propias de la dinámica del país-como ocurrió con casos vinculados a medidas cautelares sobre productos sin registros-, estas terminan perforando el Código Sanitario.

Dumot también cuestionó que los ministros de la Corte dicen no poder reunirse con el Poder Ejecutivo, sin embargo, cuando se dan otras situaciones políticas, como la reunión reciente entre estás autoridades de la máxima instancia judicial con el mandatario del país, si concretan encuentros.

Unidad de los tres poderes

Al respecto, sostuvo que la visión del sector es que se puede y se debe trabajar en la unidad de los tres Poderes del Estado, priorizando el beneficio del país. Afirmó que no ve nada negativo en que estos estamentos dialoguen sobre los temas más importantes para el Paraguay, aunque advirtió que resulta poco lógico que puedan encontrarse para “algunos asuntos y no para otros”.

Por ello, consideró necesario establecer prioridades claras sobre lo que debe resolverse dentro de la dinámica del mercado y en función de las necesidades de la ciudadanía, más aún en un escenario electoral que catalogó como “complejo”, debido al surgimiento de múltiples candidaturas que podrían generar “muchas fricciones políticas”.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que esta situación no termine influyendo en el avance de la economía. Estamos teniendo un cierre de año importante ( crecimiento del 6%) y el desafío para el próximo año es mantener los números. Pero si dejamos que medidas populistas o guiadas únicamente por intereses políticos gobiernen la trayectoria económica, vamos a descomponer todo lo que se logró en el pasado”, aseveró.

“Guardian de las medidas económicas”

Según Dumot, el rol que pretende asumir Feprinco es el de ser “un poco el guardián” de las medidas económicas, evitando decisiones que beneficien solo a un sector.

Enfatizó que el gremio busca aportar una mirada integral de país y funcionar como “contrabalance” frente a determinadas posturas del Gobierno, haciendo valer la visión conjunta de todos los sectores económicos.

Lea más: Primo político de Primera Dama y Santi Peña, beneficiado con millonaria compra de libros para el MEC

Previsibilidad

El titular del CIP también hizo hincapié en la necesidad de previsibilidad, actualmente existe “cierta presión” para reducir los precios de los productos debido a la reciente caída del dólar, que se ubicó en torno a G. 6.500, una situación que, según afirmó, nadie esperaba.

“Hay que ser realistas cuando se generan expectativas. Nadie esperaba un tipo de cambio de esta magnitud y no se puede exigir que, en apenas diez días de caída de la cotización, se traslade automáticamente a los precios al consumidor”, subrayó.

Proyección desvirtuada

Recordó además que el propio Banco Central del Paraguay (BCP) había proyectado un tipo de cambio de entre G. 7.100 y G. 7.150 para el mercado local, proyección que, dijo, hoy está siendo completamente desvirtuada.

Añadió que esta situación probablemente ya esté afectando a sectores clave de la economía, como el exportador y la maquila, cuyos ingresos están mayormente en la moneda norteamericana, mientras que sus gastos en guaraníes.

Lea más: Reunión secreta: Tribunal de Ética Judicial abre proceso a ministros de la CSJ

“Nosotros, como importadores, salimos beneficiados de una coyuntura como esta, pero somos muy conscientes de que existe un punto de equilibrio en el cual todas las partes pueden funcionar adecuadamente”, resaltó.

Finalmente, Dumot concluyó que el escenario actual ya no responde a un punto de equilibrio y que el Gobierno debe realizar un análisis más profundo de la situación.

Si bien se habla de factores externos, sostuvo que no se observa el mismo comportamiento en otros mercados, por lo que existen factores internos que deben ser evaluados con mayor detenimiento.