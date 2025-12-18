“Estamos negociando con tramposos”, alertan gremios sobre acuerdo Mercosur-UE

Los principales gremios productivos y exportadores del Paraguay manifestaron su rechazo a la reciente aprobación, por parte de la Unión Europea, de una cláusula de salvaguardia bilateral incorporada -según indican- de manera unilateral pocos días antes de la firma del acuerdo UE-Mercosur.

Según expresaron, esta decisión modifica sustancialmente las condiciones negociadas y afecta el equilibrio alcanzado tras un proceso de más de dos décadas.

La posición fue expresada en una nota conjunta remitida ayer al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod).

Riesgos para el acceso al mercado europeo

Los gremios señalaron que la aprobación de estas salvaguardias “compromete la previsibilidad del acceso al mercado europeo, reduce en la práctica las concesiones otorgadas al Mercosur, consolida un esquema claramente asimétrico y unilateral, desnaturaliza el carácter excepcional de las salvaguardias y debilita el marco de reglas del comercio internacional”.

Recordaron, además, que la Unión Europea ya había reabierto aspectos de un acuerdo con la incorporación de un anexo de sostenibilidad que no estaba contemplado en los términos originalmente consensuados. En ese sentido, sostuvieron que la reiteración de cambios en esta etapa final afecta la confianza y la previsibilidad del proceso negociador.

Ante este escenario, solicitaron que el Gobierno paraguayo plantee de manera firme que estas modificaciones alteran el equilibrio negociado del acuerdo UE-Mercosur y que esa posición sea sostenida de forma activa y consistente.

“Estamos negociando con tramposos”

El titular de la UGP, Héctor Cristaldo, afirmó que la nota enviada a la Cancillería busca dejar en evidencia la preocupación del sector productivo ante lo que considera salvaguardias abusivas por parte de la Unión Europea. “Estamos negociando con tramposos”, subrayó.

Explicó que “a 4 días de la firma del acuerdo, ellos generan sus trampa-guardas en donde te dicen que si uno vende 5% más en volumen o en precio de lo que se vendió en el promedio de los 3 años, nos sacarán los aranceles. De manera unilateral y arbitraria”.

Agregó que “dicen que nos darán la ventaja arancelaria, por el acuerdo, pero cuando les parece que pasamos el 5%, nos van a cerrar y poner todos los aranceles de nuevo. Nosotros no tenemos nada y vamos a tener que darle arancel cero a ellos. Eso no es un acuerdo”.

Advertencia al Gobierno y al Congreso

Cristaldo señaló que el objetivo de la nota es que la Cancillería paraguaya tenga en cuenta la posición de los sectores productivos nacionales en el análisis del acuerdo, que será tratado el sábado próximo.

Indicó que existe preocupación por la fuerte presión política y empresarial de la Unión Europea para concretar la firma del acuerdo y, en ese contexto, apuntó a Brasil como el principal “lobista” de la UE en la región.

“Van a entregar el Mercosur con tal de salir en la foto. Nosotros llamamos la atención sobre esa preocupación. Si se firma esto -ojalá que no se firme en estas condiciones-, tendremos manos libres para hacer nuestro lobby y que el Congreso no ratifique esto”, dijo.

Aún no hay respuesta a los gremios

Comentó que hasta el momento no recibieron una respuesta formal por parte de la Cancillería, aunque destacó que mantienen contacto permanente y existe apertura por parte de las autoridades.

Además, justificó la falta de respuesta al señalar que se trata de una situación nueva y sorpresiva. “Presentamos ayer al mediodía la nota en Cancillería. Todavía no tuvimos retorno. Es muy nuevo todo, pero creemos que es muy importante posicionar la visión y el criterio de los productores paraguayos con relación a esta negociación tramposa”, mencionó.

Alternativas de mercado y peso real de la UE

El presidente de la UGP sostuvo que, si no se firma el acuerdo entre el Mercosur y la UE, el Paraguay debe buscar de manera individual otras alternativas de mercado. “El mundo queriendo alimentos y nosotros lo producimos. No todos están operando en bloque. Acá hay mucho juego geopolítico y nada científico. El plan B es buscar otro mercado y tenemos Indonesia, Singapur y Oriente Medio”, afirmó.

Asimismo, señaló que el mercado europeo tiene un peso reducido en las exportaciones agrícolas paraguayas y recordó que la balanza comercial con la Unión Europea es deficitaria.

“Europa es 5% de nuestro mercado. La balanza comercial con Europa, tenemos un déficit de US$ 600 millones. Si podemos vender 5% nomás cada año, cuántos años vamos a tardar en equilibrar esa balanza, si no compramos casi nada de Europa casi 30 años. Es una tomadura de pelo y nosotros vamos a firmar eso pio”, resaltó.

Cristaldo, igualmente, aunque mencionó a China como una alternativa comercial, reconoció que el Estado paraguayo no avanzará hacia mercados que puedan implicar un desalineamiento con Estados Unidos.