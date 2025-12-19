Con grado de inversión, advierten que suben las exigencias y piden inversión social

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), a través de su presidente Ricardo Dos Santos, reaccionó ante la reciente calificación otorgada por Standard & Poor’s (S&P) al Paraguay, advirtiendo que más que un premio, este nuevo estatus implica una exigencia mayor para la institucionalidad del país.

Consultado por ABC sobre el impacto de alcanzar este segundo sello de grado de inversión (que se suma al de Moody’s), el titular del gremio explicó que la mejora de la calificación a BBB- con perspectiva estable, es una señal positiva que fortalece la confianza del mercado.

No obstante, más allá del reconocimiento técnico a la resiliencia económica, desde la CNCSP prefieren interpretar este logro como un punto de inflexión que eleva las obligaciones del país, descartando que sea simplemente un premio para exhibir.

En esa línea, Dos Santos fue tajante al recordar las exigencias de fondo que acompañan a la nota: “El grado de inversión se sostiene con instituciones fuertes, números transparentes y un Estado que cumpla los contratos asumidos”.

El país bajo la lupa

El empresario advirtió que contar ahora con dos sellos de grado de inversión implica que “la vara sube” para el Paraguay. Si bien el país gana en reputación internacional, el titular de la CNCSP alertó que también se queda “más expuesto a que cualquier retroceso institucional o fiscal sea castigado rápidamente por el mercado”.

A mediano plazo, esto exige consolidar un “activo país” basado en disciplina fiscal real y cumplimiento estricto de los pagos.

No menos importante para la Cámara es que este reconocimiento técnico imprime un “sentido de mayor urgencia” a la necesidad de continuar e intensificar las inversiones en capital humano e infraestructura física.

Dos Santos puntualizó que se deben priorizar recursos para la educación —desde la primera infancia hasta la formación profesional— y la salud, además de mejorar la logística con los países vecinos para facilitar el tránsito de mercaderías.

Puntos a mejorar

Al poner el foco sobre la formalización de la economía, la CNCSP identificó dificultades que aún no han sido subsanadas. Una de las críticas centrales apunta a la burocracia.

“Más allá de la aprobación de los instrumentos normativos, no termina de implementarse la nueva ley del Registro Único Nacional (RUN)”, cuestionó el gremialista. Según explicó, esta demora traba la inversión e impide que el Estado mejore su recaudación.

Asimismo señaló que la formalización tropieza con la “falta de transparencia total en la publicación de datos de comercio exterior”, una herramienta clave para la previsibilidad de los negocios.

El horizonte más próximo

Finalmente, sobre lo que representa este escenario a corto plazo, Dos Santos indicó que se esperan mejores condiciones de financiamiento para el país.

El nuevo estatus abre la puerta a un aumento del interés de inversionistas que, por mandato corporativo, solo pueden operar en economías con grado de inversión.

Para la Cámara esto podría traducirse en “más proyectos, más encadenamientos productivos y más empleo”, aunque aclara que esto solo ocurrirá “si el entorno interno acompaña”.

