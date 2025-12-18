Con grado de inversión de S&P se duplicarán inversiones en Paraguay, según ministro de Industria

Ayer miércoles, Standard & Poor’s, una de las firmas calificadoras de riesgos más prestigiosas del mundo, mejoró la calificación para inversiones de Paraguay, una señal de parte de esa firma de análisis financiero de que el país es un destino fiable para los capitales internacionales.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, celebró la noticia como algo “extremadamente importante” y señaló que la mejora en la calificación de Standard & Poor’s se suma a un visto bueno similar que dio a Paraguay la firma Moody’s, otra de las grandes calificadoras, en julio de 2024.

“Tenemos dos de tres”, dijo el ministro Giménez haciendo referencia a la tercera principal calificadora de riesgos del mundo, Fitch Ratings, que aún no ha mejorado su calificación a Paraguay.

“Impacto tremendo”

El ministro dijo que la nueva calificación de Standard & Poor’s demuestra que “a nivel mundial se dice que en Paraguay se hacen bien las cosas y se puede invertir de forma segura y hay buenas proyecciones a nivel económico”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Qué gana Paraguay con el segundo grado de inversión, según Fernández Valdovinos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Argumentó que la nueva calificación tendrá un “impacto tremendo” en la inversión y el empleo en Paraguay.

El ministro Giménez explicó que en los 18 meses que han pasado desde que Moody’s mejoró su calificación de Paraguay se han confirmado más de 1.200 millones de dólares en inversiones de empresas internacionales de distintos rubros, proyectos que “están en desarrollo”.

Dijo esperar que las cifras en inversiones que atraerá la nueva calificación de Standard & Poor’s sea “por lo menos el doble”.

Acuerdo Mercosur-UE en riesgo

El ministro Giménez comentó también sobre la situación en torno al acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea, que lleva casi tres décadas en negociaciones y que está en peligro de caer ante la reticencia de algunos países europeos - en particular Francia e Italia - y sus sectores de la producción pecuaria, que miran con recelo la eventual entrada de productos sudamericanos a sus mercados.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó un ultimátum a la Unión Europea diciendo que el acuerdo debe ser firmado este fin de semana durante la cumbre del Mercosur que tendrá lugar en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. Si eso no ocurre, advirtió, Brasil no firmará el acuerdo mientras él siga siendo presidente.

Lea más: “Estamos negociando con tramposos”, alertan gremios sobre acuerdo Mercosur-UE

El ministro Giménez dijo que aún no ha abandonado las esperanzas de que el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques sea firmado, pero añadió que “tampoco me sorprendería que a último minuto se caiga el acuerdo”.

Y advirtió que si el acuerdo “se cae” ahora, posiblemente sea imposible revivirlo.

“Querría decir que no existe cohesión interna en la Unión Europea para llevar adelante el acuerdo”, dijo.