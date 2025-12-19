Grado de inversión: CDE pide traducir confianza en obras y reordenamiento del tráfico sobre el puente

La reciente calificación de BBB - otorgada por Standard & Poor’s (S&P), que confiere a Paraguay su segundo grado de inversión, fue recibida con optimismo en la frontera.

Said Taigen, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, calificó la noticia como un “hito histórico”, que confirma la estabilidad económica y fiscal del país. Sin embargo, el gremio advierte que esta “macroestabilidad” debe materializarse urgentemente en soluciones para el microcentro esteño.

“Esto crea más confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, pero necesitamos que el Gobierno mire con mucha seriedad, con los ojos bien abiertos, la inversión en la infraestructura de Ciudad del Este”, señaló el empresario en entrevista con ABC.

Para el sector comercial, la capital del Alto Paraná es el “pilar económico” del país y, como tal, requiere una modernización acorde con la nueva etiqueta de país seguro.

En búsqueda de soluciones para el caos fronterizo

La logística fronteriza es el punto más sensible. Ante la inminente habilitación parcial del Puente de la Integración, prevista para este viernes 19. No obstante, existe preocupación en el sector privado porque las obras complementarias en ambas márgenes aún no están finalizadas.

Mientras se aguarda la operatividad total de la nueva pasarela, la situación en el Puente de la Amistad sigue siendo crítica.

“Actualmente es un estacionamiento de camiones, es caótico, se tarda dos horas para salir de allí”, graficó Taigen.

Para mitigar este colapso, la Cámara reitera una propuesta pragmática que ya fue oficializada ante las direcciones de Aduanas de Paraguay y Brasil a finales de octubre: establecer un horario nocturno exclusivo para el transporte de carga.

“La idea es que pasen de noche los camiones, para que las ciudades de Foz y CDE puedan duplicar la entrada de turistas”, explicó el empresario.

Según Taigen, el sector privado está dispuesto a aceptar que los camiones sigan utilizando el paso actual durante todo el 2026, hasta que culminen las infraestructuras del nuevo puente.

Sin embargo, esta concesión está condicionada por la liberación del horario diurno exclusivamente para el turismo y compradores, una medida que consideran vital para oxigenar el comercio.

Un gran centro comercial para 5.000 mesiteros

El déficit de infraestructura urbana es otra deuda pendiente que tiene décadas sin resolverse.

El titular del gremio comercial fue tajante al señalar que CDE “es la única ciudad que no tiene vereda para caminar” debido a la histórica ocupación de espacios públicos y calles por parte de casillas y puestos de venta.

Ante esta realidad, la Cámara reflotó un antiguo y ambicioso proyecto: la construcción de un gran centro comercial popular en un terreno estratégico sobre la Avda. Luis María Argaña, situado entre los shoppings más concurridos del microcentro.

Si bien es una idea que diversos sectores vienen planteando desde hace años, el gremio considera que el actual grado de inversión y los recursos binacionales abren una ventana real para concretarlo.

La obra busca albergar a unos 5.000 mesiteros en un edificio moderno, dotado de tecnología, plaza de comidas internacional y estacionamiento subterráneo para 2.000 vehículos.

“Tienen todo el derecho de trabajar, pero es hora de darles comodidad y liberar las veredas”, insistió Taigen, sugiriendo que la Itaipú Binacional tiene la capacidad financiera para costear esta inversión que transformaría la imagen de la capital departamental.

El gran potencial del Este

Finalmente, el gremio lanzó un mensaje directo al Gobierno sobre la administración de los recursos, abogando por una política de descentralización más agresiva.

Utilizando una metáfora gráfica para ilustrar la asimetría entre lo que la frontera aporta y lo que recibe, Taigen definió a Ciudad del Este como la “vaca lechera” del fisco paraguayo.

La tesis del gremio es que existe una fórmula de “ganar-ganar”: si el Estado se compromete a reinvertir en la ciudad entre el 10% y el 20% de los tributos aduaneros y comerciales generados en la zona, por un periodo de cinco años, la transformación sería total.

“Con esos recursos, CDE puede convertirse en la ciudad más linda del mundo y, automáticamente, vamos a mejorar los números de tributos al fisco”, aseguró el titular de la Cámara.

Este reclamo de mayor infraestructura no es un capricho, sino que se sustenta en la capacidad de resiliencia del comercio esteño. Como prueba, Taigen expuso las cifras del reciente Black Friday 2025, al que calificó como “el mejor de todos los años”.

El evento superó las expectativas más optimistas con la afluencia de 300.000 turistas en solo cuatro días y un incremento del 30% en el volumen de ventas respecto a la edición 2024, demostrando el enorme potencial latente que podría desbloquearse si el Estado acompaña al sector privado.

