Desde el lunes operarán los buses eléctricos de Taiwán y solo se detendrán en paradas fijas

A partir del lunes 22 de diciembre, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte (VMT), pondrá en marcha la operación de los buses eléctricos que fueron donados por Taiwán en el primer itinerario adjudicado.

Durante esta semana, el Consorcio Arapoti, conformado por las empresas Ñanduti S.A. y Automotores Guaraní S.R.L., que fue adjudicado para operar el servicio, realiza relevamientos técnicos y operativos para ajustar la prestación en función del comportamiento real del tránsito y de la demanda de pasajeros.

El servicio operará de 5:00 a 23:00, con salidas iniciales desde las Oficinas de Gobierno, en Asunción. Entre las 5:00 y las 16:00 las unidades eléctricas registran intervalos aproximados de 23 minutos, mientras que desde ese horario y hasta el cierre del servicio las salidas se realizan cada 40 minutos.

Durante esta semana de pruebas operativas se están recopilando datos sobre circulación, tiempos de viaje y la dinámica de pasajeros, información que permitirá definir ajustes en los horarios de salida y en la estrategia de carga de buses en las cabeceras.

Itinerario E1

En cuanto al recorrido en sentido Asunción–San Lorenzo, el trayecto parte de la avenida República, sigue por Colón, Eduardo Víctor Haedo y Doctor Luis Alberto de Herrera, continúa por la avenida Silvio Pettirossi y la avenida Doctor Eusebio Ayala, para luego tomar la Ruta PY02–Mariscal Estigarribia, la avenida del Agrónomo y concluir en la calle Azara.

En sentido San Lorenzo–Asunción, el servicio recorre las calles Azara y Julia Miranda Cueto, continúa por la Ruta PY02 y la avenida Doctor Eusebio Ayala, para luego avanzar por General Elizardo Aquino, Félix de Azara, General José Eduvigis Díaz, Hernandarias y finalizar en la avenida República.

En esta etapa inicial, el servicio cuenta con puntos de paradas establecidos y señalizados a lo largo de todo el recorrido, entre los que se incluyen las Oficinas de Gobierno (ODG), Oliva, Alberdi, Paraguarí, MSPBS/IPS, Adventista, CNC, Justicia Electoral y Jockey Club/Hipódromo, UNA, entre otras. El ascenso y descenso de pasajeros estará permitido únicamente en estas paradas establecidas, como parte del ordenamiento operativo que busca mejorar la seguridad, la regularidad del servicio y la previsibilidad en los tiempos de viaje.

MOPC sigue ocultando canon que pagará la concesionaria

La concesionaria debía ofertar un canon al MOPC, cuyo monto debía ser una de las principales variables de adjudicación. Este canon incluye una retribución al Estado por operar los buses y la infraestructura estatal, que comprende cargadores, estaciones de carga e instalaciones ubicadas en inmuebles cedidos a la concesionaria.

Sin embargo, el MOPC no dio a conocer esta información, pese a que pondrá a disposición del concesionario un número determinado de inmuebles que deberán ser usados de manera obligatoria y exclusiva para la operación. Asimismo, permite el uso de otros inmuebles privados bajo responsabilidad y costo del concesionario, si es necesario para optimizar el servicio.

Recordemos que la licitación de los cargadores para los buses eléctricos fue licitada a través del Parque Tecnológico Itaipú (PTI) de Itaipú, bajo un proceso cuestionado por su falta de transparencia. Según publicaciones del diario ABC Color, el procedimiento se realizó con escasa información pública, sin difusión clara de los criterios de adjudicación ni del monto final de la contratación, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de recursos y la trazabilidad del proceso.