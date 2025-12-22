Comerciantes auguran mejora en ventas para este fin de año en Encarnación.

Los comerciantes del Circuito Comercial de Encarnación refieren un aumento en la cantidad de compradores en la zona, principalmente desde este sábado. Según datos de la oficina regional en Itapúa de Migraciones, hubo un aumento del flujo de tránsito vecinal fronterizo y el 60% estaría relacionado con el turismo de compras.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial de Encarnación, Daniel Ferreira, indicó que no se nota un impacto muy grande en el circulante de dinero que debió significar el desembolso del aguinaldo, en comparación con años anteriores. Además, agregó que “hay poco efectivo en los bolsillos de los compradores”.

Esto genera preocupación porque se trataría de una baja de ventas desde el segundo semestre del año, que empieza a repuntar recién en esta época. El representante del gremio afirmó que todavía existe una gran dependencia del turista de compras, por encima del consumo local.

Ferreira manifestó que la ventaja económica con relación a los precios de Argentina es casi de 3 a 1, lo que representa uno de los principales atractivos de la zona. Esto se debe a la baja cantidad de impuestos que existen en nuestro país, según el comerciante.

Kilométricas filas

El pasado sábado nuevamente se experimentaron kilométricas filas en la zona de frontera, pero en esta ocasión, en el lado argentino, sobre la costanera de Posadas. Las mismas alcanzaron extensiones superiores a 7 kilómetros.

Según Migraciones de Paraguay, más de 31.000 personas ingresaron al país el sábado, de las cuales 3.000 abordaron el tren internacional, mientras que 28.000 lo hicieron a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.

El domingo estiman que el movimiento superó las 20.000 personas, considerando que la mayoría realiza tránsito vecinal fronterizo. Del total, cerca del 40% serían connacionales y extranjeros que ingresan para pasar las fiestas de fin de año en Paraguay.

Este lunes también se volvió a evidenciar extensas filas en ambos márgenes de la frontera, siendo en Encarnación la más extensa, que llegó a los 3 km aproximadamente de extensión, principalmente de rodados con patentes argentinas.

Estiman que los ingresos llegarían a los 15.000 registros para hoy lunes y que, desde este martes por la madrugada, llegue un importante caudal de personas que viajan para pasar Navidad en Paraguay.