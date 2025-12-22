Continúa búsqueda por agua de adolescente desaparecida en un arroyo de Cambyretá.

El comandante del Área Naval de Itapúa, capitán de navío Livio Duarte, confirmó que los trabajos de búsqueda de la adolescente que desapareció este domingo en aguas del arroyo Ytororô de Cambyretá continúan a 10 kilómetros aguas abajo.

Según las estimaciones de los técnicos, por la velocidad del agua y el caudal que alcanzó durante el temporal, presumen que se encuentra en inmediaciones de la desembocadura del arroyo Santa María con el arroyo Mboika’ê, en Encarnación.

Siete uniformados, en dos embarcaciones, realizan las inspecciones en el lugar. El comandante explicó que “es como buscar una aguja en un pajar”, por la dimensión del subembalse inspeccionado. No obstante, refirió que no darán tregua a los trabajos hasta hallar a la joven, identificada como Lucero Guadalupe Martínez Saracho (17).

Duarte explicó que a estas alturas, en caso de que la joven se ahogó, el cuerpo estaría sumergido. Recién después de las 72 horas de muerte un cuerpo sale a flote, según detalló.

La desaparición

Según testigos, la joven fue arrastrada cuando intentó cruzar un puente precario desbordado y terminó cayendo en un arroyo que la arrastró. Ocurrió en el asentamiento Las Palmeras de Cambyretá, a unos 500 metros de la ruta PY06, en el kilómetro 12.

Según datos de la Dirección de Meteorología de Encarnación, este domingo se alcanzaron acumulaciones de precipitación de 136 mm. Además, se registraron anegaciones en varios barrios de Encarnación y Cambyretá.

Inundaciones fueron reportadas este domingo en los barrios Fátima, Santo Domingo y Chaipé de Encarnación, mientras que en Arroyo Porá, en Cambyretá, pero sin daños significativos.

Investigan el caso

El hecho ocurrió cerca de las 6:00 de ayer a la mañana. La joven, tras caer, fue vista en dos ocasiones mientras era arrastrada y algunos vecinos habrían intentado sacarla, pero sin éxito. No obstante, fueron otros pobladores de la zona quienes lo denunciaron cerca de las 13:00, varias horas después.

Los familiares habrían confirmado a la Policía Nacional que la misma se encuentra desaparecida. Se trataría de una adolescente de contextura delgada, quien vestía un pantalón y remera de color negro, según su último avistamiento. Los intervinientes comunicaron el caso de la desaparición al agente fiscal de turno, Néstor Alonso.