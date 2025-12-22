Construcción cierra año en alza, pero bajo presión de los pagos pendientes

La industria de la construcción se consolidó en 2025 como uno de los pilares de la economía paraguaya, destacó la vicepresidenta de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA), la Arq. María Luz Cubilla. De acuerdo con datos del Banco Central, el sector registró un crecimiento interanual del 12,9% al cierre del primer semestre, superando el ritmo de actividad del año anterior.

Cubilla explicó que este desempeño estuvo respaldado por un incremento del 12,7% en la formación bruta de capital fijo durante el primer trimestre del año. Este indicador, que mide la inversión en bienes duraderos como edificios, rutas y maquinarias, confirma un crecimiento sostenido de la infraestructura, con impacto directo en la generación de empleo y en la demanda de materiales, indicó.

Asimismo, remarcó que la inversión privada mostró un comportamiento dinámico, donde otro indicador clave fue el crecimiento del 58% interanual, a junio de 2025, de las inversiones aprobadas bajo la Ley N° 60/90 de incentivos fiscales. La profesional detalló que este flujo de capital tuvo efectos directos sobre la demanda de obras civiles y servicios profesionales de la construcción.

Lea más: Paraguay y el desafío de lograr grandes inversiones en 2026

Protagonismo del mercado bursátil

En paralelo, recordó que el mercado bursátil ganó protagonismo como fuente de financiamiento, reflejándose principalmente en el dinamismo inmobiliario. Agregó que la promulgación de la nueva Ley N° 7572/25 de Mercado de Valores y el récord de negociaciones registrado en octubre refuerzan la expectativa de que, en 2026, este mecanismo sea cada vez más utilizado por constructoras, desarrolladoras y fideicomisos inmobiliarios para diversificar sus fuentes de capital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El logro del grado de inversión

La arquitecta también sostuvo que el desafío actual es transformar este buen momento macroeconómico en previsibilidad operativa. En ese sentido, destacó un hito fundamental del 2025: la consolidación del grado de inversión otorgado por Standard & Poor’s. “Si bien el impacto no se traduce en obras instantáneas, el efecto es claro en términos de menor costo de financiamiento, mayor acceso a capital institucional y una mejor percepción de riesgo país, factores clave para proyectos de gran escala y APP”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, Cubilla resaltó que los cambios impulsados en la ley de Alianzas Público-Privadas (APP), que buscan hacer más atractivos los proyectos para el capital privado, ampliando plazos y reduciendo costos de estructuración, posiciona a esta herramienta como un motor esencial ante el limitado espacio fiscal del Estado. Sin embargo, enfatizó que el desafío en el 2026 será transformar ese nuevo marco legal en proyectos concretos y en ejecución.

Por su parte, el presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI), el Ing. Amilcar Troche, coincidió en que el desempeño del sector se intensificó con el transcurrir de los meses tras un inicio de año pausado. “Fue impulsado por la inversión pública en infraestructura diversa, como carreteras, puentes, hospitales y energía, pero sobre todo por la fuerte participación del sector privado en obras civiles, industriales y tecnológicas”, refirió.

Alternativas frente a deudas

A pesar del optimismo en el área privada, el calendario de pagos en los contratos con el Estado atraviesa inconvenientes y retrasos que generan una “enorme preocupación” entre los contratistas, indicó el ingeniero Troche. “La administración actual había heredado una importante deuda con los contratistas de obras, a los que se suman los de las obras en ejecución”, explicó.

Contó que ante esta situación, se mantienen reuniones permanentes entre los principales gremios —como la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco)— y los ministerios de Economía y de Obras Públicas. El objetivo es hallar mecanismos que permitan cancelar los certificados de obras atrasados y los intereses previstos en los contratos para evitar un colapso financiero, dijo.

“Deseamos fervientemente que se pueda pagar la mayor cantidad posible de lo adeudado en el menor tiempo, de modo a permitir el pago de salarios y aguinaldos este fin de año y también evitar la eventual ruptura de la cadena de pago a los proveedores”, subrayó Troche.

La incertidumbre se traslada también al 2026, pues el Presupuesto General de la Nación contempla una reducción en infraestructura pública respecto a años anteriores. Para el presidente del CPI, este recorte obligará al sector a ser “creativo” y a buscar alternativas mediante las APP y otras iniciativas privadas. “Estamos confiados en que el sector privado sostenga la fuerza y vigor de sus inversiones en obras”, acotó.

Lea más: Organizan Constructecnia 2026 en medio del repunte inmobiliario

Preparativos para Constructecnia 2026

En un escenario marcado por el repunte inmobiliario y la consolidación de la inversión privada, la industria de la construcción ya se prepara para la 26° edición de la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales de Construcción – Constructecnia. El evento se desarrollará del 21 al 24 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

Según los organizadores, se apunta a superar la concurrencia de la edición anterior, que reunió a cerca de 300 firmas y generó intenciones de negocios por unos US$ 35 millones.