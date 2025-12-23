Jubilados municipales: cómo y cuándo se pagarán los haberes atrasados

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM) confirmó que ya recibió de parte de la Municipalidad de Asunción una transferencia de G. 16.539 millones. Garantizaron que todo el monto que será destinado exclusivamente al pago de haberes jubilatorios atrasados.

Según el comunicado oficial, los recursos permitirán saldar completamente los haberes correspondientes al mes de julio, cubrir en su totalidad los pagos de agosto y abonar solo una parte de lo adeudado por setiembre. En concreto, se destinarán G. 3.701 millones para julio, G. 7.723 millones para agosto y G. 5.116 millones para cubrir parcialmente setiembre.

¿Cuándo pagarán a los jubilados?

El desembolso comenzará este martes 23 de diciembre, a partir de las 18:00, de acuerdo con el cronograma establecido por la institución previsional.

Desde la CJPPM aclararon que el monto recibido no alcanza para cancelar la totalidad de los haberes pendientes hasta diciembre, ya que la Caja necesita más de G. 7.700 millones mensuales para cumplir con el pago completo a todos los jubilados y pensionados. En ese sentido, pidieron evitar “interpretaciones erróneas” sobre el alcance de la transferencia.

Reconocen el problema pero no proponen soluciones

La institución reconoció además la gravedad de la situación que atraviesan los jubilados y pensionados. “Somos plenamente conscientes de la angustia y la preocupación que genera esta situación”, señala el comunicado, al tiempo de asegurar que cada ingreso recibido tiene como prioridad el pago de haberes.

Finalmente, la CJPPM indicó que los fondos que se obtengan en los próximos días, provenientes de municipios del interior del país, serán destinados íntegramente a continuar de manera progresiva con el pago de los haberes pendientes.

Mientras tanto, jubilados municipales continúan denunciando que la demora en los pagos agrava su situación económica. En reiteradas protestas, que son prácticamente ignoradas, señalan que llevan meses sin recursos para cubrir necesidades básicas y tratamientos médicos indispensables.