A costa de los contribuyentes, cómplices de Nenecho posan como salvadores de los jubilados

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), anunció este lunes la transferencia por G. 16.500 millones a la Caja Municipal, correspondiente a la deuda por aportes descontados del salario de los funcionarios activos. Para el pago, Bello requirió de la aprobación en la Junta Municipal de un préstamo de G. 184.000 millones.

Rodeado de concejales colorados, cómplices al igual que él de la fallida gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), Bello intentó mostrarse como el “salvador” de los jubilados. “Esto nunca tuvo que haber sido así, ustedes no tenían que haber pasado por esto, pero les prometo que ya no va a ser (así)”, dijo, como si no hubiera participado de la gestión anterior.

El intendente pidió el reconocimiento para los concejales presentes, los cartistas Mariano Cáceres, Juan Carlos Ozorio, Marcelo Centurión, César “Ceres” Escobar, Javier Pintos, Nasser Esgaib, Miguel Sosa, René Calonga y a los colorados disidentes, Juan José Arnold, Carlos González y del titular de la Junta Municipal, Arturo “Tuky” Almirón.

El miércoles último, Bello logró que 14 concejales colorados aprobaran el préstamo, que será pagado con los impuestos de los asuncenos en un plazo de apenas 60 días. Solo en intereses, los contribuyentes pagarán más de G. 5.000 millones, lo que significa más de G. 3,5 millones por hora. El préstamo fue considerado “ilegal” por exconcejales de Asunción, quienes alertaron que no cumpliría con los requisitos para el déficit temporal de caja.

Cómplices de Nenecho

Pese a los intentos por despegarse del exintendente Rodríguez, tanto Bello como los concejales, cargan con el peso de haber acompañado su gestión, incluso avalándola, con la aprobación de sus ejecuciones presupuestarias de 2023 y 2024.

Pese a que ABC ya había denunciado la desaparición de los G. 500.000 millones en bonos que eran para obras, el 8 de mayo de 2024, doce concejales colorados y dos liberales aprobaron la rendición de cuentas 2023 de Óscar “Nenecho” Rodríguez.

En abril de este año, incluso frente a la confirmación de la Contraloría General de la República (CGR) sobre desvío del dinero y de la falta de documentos para determinar su trazabilidad y destino final, con 14 votos del pacto “azulgrana” a favor, se aprobó la ejecución presupuestaria 2024.

En el informe final de la intervención de la gestión de Rodríguez, Carlos Pereira, quien encabezó el proceso, confirmó el desvío de G. 512.000 millones y señaló que el exintendente recurrió a “terribles prácticas ilegales” como la utilización de una “cuenta única. Además, remarcó que quienes “consintieron o no impidieron” tales ilegalidades, también son responsables.

No habla de Nenecho

En conferencia de prensa, tras la firma de la transferencia, el intendente Bello se refirió a la deuda municipal heredada, que según dijo, asciende a los US$ 265 millones. Consultado al respecto de los malos manejos del exintendente Rodríguez, dijo que no quería “perder su tiempo” hablando de gestiones anteriores.

Aunque negó que exista todavía una propuesta concreta para saldar esos pasivos, como un préstamo internacional, aseguró que hay diferentes iniciativas por parte del Ejecutivo Municipal. “Yo hablé cuando inicié mi gestión, una reestructuración a corto plazo y una a largo plazo para sanear las finanzas del municipio”, dijo.

“Nosotros estamos abordando diferentes coyunturas probables, pero no hay ninguna (segura). Yo no puedo hablar con responsabilidad y con seriedad de un préstamo que todavía no existe. No hay en pista ninguno. Lo que hay sí son iniciativas para reestructurar los pasivos del municipio”, expresó.